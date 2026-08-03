NOTICIAS MISIONES : El paro docente y hoy afectará a escuelas de todo el país
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ratificó el paro nacional docente programado para hoy, en una jornada de protesta que afectará a escuelas de todos los niveles educativos del país y tensiona nuevamente las relaciones entre el Gobierno nacional y los gremios docentes.
La medida se extenderá durante 24 horas y reúne varios reclamos del sector educativo, entre ellos la convocatoria a la paritaria nacional docente, una recomposición salarial y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
La confirmación del paro redobló las medidas de protesta, ya que además convocó a una movilización a partir de las 10, después de que el Ministerio de Capital Humano advirtiera en un comunicado que realizará “una inspección muestral” en escuelas de todo el país para asegurar una cobertura “del 75% de la prestación habitual del servicio educativo”.
Desde la confederación gremial también reclaman una nueva ley de financiamiento educativo y mayor inversión en infraestructura, comedores y becas escolares. En esa línea, gremios universitarios acompañan la medida para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
A nivel local, la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM) confirmó su adhesión a la medida en el Encuentro Regional NEA de la CTERA, mientras que en el nivel universitario adhieren la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (ADUNaM), CONADU, CONADU Histórica y CTA Autónoma.
Crece la tensión
La medida de fuerza coincide en algunas provincias con el regreso a clases después de las vacaciones. Desde CTERA, en el anuncio original advirtieron que el paro responde a “la grave situación” que atraviesan los trabajadores de la educación “como consecuencia del ajuste impulsado por el Gobierno nacional”.
La respuesta del Ejecutivo llegó el viernes, cuando el Ministerio de Capital Humano de la Nación emitió un comunicado en el que anticipó que realizaría controles en las escuelas para “verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo”, entendido en el marco de última reforma laboral como “servicio esencial”. De incumplir ese porcentaje, la cartera nacional advirtió que aplicará sanciones.
La medida se extenderá durante 24 horas y reúne varios reclamos del sector educativo, entre ellos la convocatoria a la paritaria nacional docente, una recomposición salarial y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
La confirmación del paro redobló las medidas de protesta, ya que además convocó a una movilización a partir de las 10, después de que el Ministerio de Capital Humano advirtiera en un comunicado que realizará “una inspección muestral” en escuelas de todo el país para asegurar una cobertura “del 75% de la prestación habitual del servicio educativo”.
Desde la confederación gremial también reclaman una nueva ley de financiamiento educativo y mayor inversión en infraestructura, comedores y becas escolares. En esa línea, gremios universitarios acompañan la medida para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
A nivel local, la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM) confirmó su adhesión a la medida en el Encuentro Regional NEA de la CTERA, mientras que en el nivel universitario adhieren la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (ADUNaM), CONADU, CONADU Histórica y CTA Autónoma.
Crece la tensión
La medida de fuerza coincide en algunas provincias con el regreso a clases después de las vacaciones. Desde CTERA, en el anuncio original advirtieron que el paro responde a “la grave situación” que atraviesan los trabajadores de la educación “como consecuencia del ajuste impulsado por el Gobierno nacional”.
La respuesta del Ejecutivo llegó el viernes, cuando el Ministerio de Capital Humano de la Nación emitió un comunicado en el que anticipó que realizaría controles en las escuelas para “verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo”, entendido en el marco de última reforma laboral como “servicio esencial”. De incumplir ese porcentaje, la cartera nacional advirtió que aplicará sanciones.
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