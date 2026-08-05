NOTICIAS MISIONES : El oficialismo dio de baja la cláusula de venta de tierras a extranjeros para salvar la sesión en el Senado





La Libertad Avanza resolvió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo referido a la flexibilización de la Ley de Tierras, luego de constatar que no contaba con los votos necesarios en el Senado para aprobar los cambios que habilitaban una mayor venta de tierras rurales a extranjeros. La decisión también alcanzó al apartado sobre barrios populares.



