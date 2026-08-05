NOTICIAS MISIONES : El oficialismo dio de baja la cláusula de venta de tierras a extranjeros para salvar la sesión en el Senado
La Libertad Avanza resolvió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo referido a la flexibilización de la Ley de Tierras, luego de constatar que no contaba con los votos necesarios en el Senado para aprobar los cambios que habilitaban una mayor venta de tierras rurales a extranjeros. La decisión también alcanzó al apartado sobre barrios populares.
El cambio fue acordado durante una reunión encabezada por la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, junto a representantes de bloques aliados. La resistencia de varios gobernadores, entre ellos Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Rolando Figueroa (Neuquén), terminó por bloquear el avance de la iniciativa.
Con esta modificación, el oficialismo buscará avanzar únicamente con los capítulos que reúnen mayor consenso. El proyecto mantendrá las reformas vinculadas a desalojos, escrituración de tierras, expropiaciones, manejo del fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble, mientras que el debate sobre la Ley de Tierras quedará para una instancia posterior.
Uno de los principales impulsores de la propuesta era el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien promovía una reforma más amplia que, en su planteo original, incluso eliminaba los límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Sin embargo, la falta de respaldo político obligó al Gobierno a retroceder.
En un comunicado, el oficialismo informó que los 44 senadores que integran el espacio conformado por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales resolvieron por consenso postergar el tratamiento del capítulo sobre tierras rurales. Aclaró que la decisión no implica su eliminación definitiva, sino que busca abrir una nueva etapa de negociación para alcanzar un mayor nivel de acuerdo.
El bloque oficialista sostuvo además que el resto del proyecto será tratado en el recinto, mientras que el capítulo sobre la Ley de Tierras continuará siendo trabajado hasta lograr una redacción que reúna el mayor respaldo posible entre los distintos sectores políticos.
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