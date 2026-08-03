NOTICIAS MISIONES : Ocho familias afectadas por un incendio que habría sido intencional en Oberá
Bomberos de la Policía de Misiones, junto a Bomberos Voluntarios y personal de la Municipalidad, lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros inmuebles. Ocho familias resultaron afectadas y la principal hipótesis apunta a que el incendio habría sido intencional.
El incendio se registró este lunes alrededor de las 6:00, en un inmueble ubicado sobre la calle Guayaba, casi Tirica, en la ciudad de Oberá, donde por causas que son materia de investigación se desató un incendio.
Tras el alerta, efectivos de la División Bomberos de la Policía de Misiones, con apoyo de Bomberos Voluntarios y Defensa Civil de la Municipalidad, trabajaron de manera conjunta para sofocar las llamas, logrando extinguir el fuego y evitar su propagación hacia otras construcciones cercanas.
Finalizadas las tareas de extinción, peritos de la División Bomberos y de la Policía Científica realizaron las pericias correspondientes para establecer el origen del siniestro. De acuerdo con las primeras evaluaciones técnicas, la principal hipótesis de la investigación apunta a que el incendio habría sido provocado de manera intencional, circunstancia que continúa siendo materia de investigación por parte de la Justicia.
El incendio se registró este lunes alrededor de las 6:00, en un inmueble ubicado sobre la calle Guayaba, casi Tirica, en la ciudad de Oberá, donde por causas que son materia de investigación se desató un incendio.
Tras el alerta, efectivos de la División Bomberos de la Policía de Misiones, con apoyo de Bomberos Voluntarios y Defensa Civil de la Municipalidad, trabajaron de manera conjunta para sofocar las llamas, logrando extinguir el fuego y evitar su propagación hacia otras construcciones cercanas.
Finalizadas las tareas de extinción, peritos de la División Bomberos y de la Policía Científica realizaron las pericias correspondientes para establecer el origen del siniestro. De acuerdo con las primeras evaluaciones técnicas, la principal hipótesis de la investigación apunta a que el incendio habría sido provocado de manera intencional, circunstancia que continúa siendo materia de investigación por parte de la Justicia.
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