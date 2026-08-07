NOTICIAS MISIONES : La colonia británica de Malvinas suma un nodo satelital para controlar el Atlántico Sur

El proyecto prevé la instalación de un conjunto de antenas en las inmediaciones de Pony's Pass Quarry y su naturaleza es inherentemente dual: podrán prestar simultáneamente servicios comerciales, científicos, logísticos y militares.









La administración colonial británica de las Islas Malvinas anunció públicamente, a fines de julio de 2026, el proyecto de instalación de un centro de recepción y procesamiento de datos satelitales a cargo de JETstreaM Ltd, una sociedad recientemente incorporada conforme al régimen del Companies and Private Partnerships Ordinance 1922, normativa que regula la constitución y registración de sociedades comerciales en las islas a través del Registry Services del Gobierno isleño. El emprendimiento fue presentado por Falkland Islands Television (FITV) y cuenta con el respaldo institucional de la Falkland Islands Development Corporation (FIDC), organismo estatutario creado por la Falkland Islands Development Corporation Ordinance 1991, cuya misión es promover inversiones y diversificar la economía del archipiélago. Según lo informado por sus promotores, el proyecto prevé la instalación de un conjunto de antenas en las inmediaciones de Pony's Pass Quarry, desde donde se captarán, procesarán y comercializarán datos provenientes de satélites que sobrevuelan el Atlántico Sur, con el objetivo de cubrir uno de los escasos vacíos existentes en la red mundial de estaciones terrestres de recepción satelital.





Detrás del proyecto aparecen Nate Walbridge y Jill Arrasmith, directivos de MissionNEX, compañía estadounidense especializada en infraestructura espacial, comunicaciones y soluciones para organismos gubernamentales y de seguridad. La propia empresa presenta esta iniciativa bajo la denominación South Atlantic Digital Gateway, concebida como una plataforma segura para servicios espaciales y de comunicaciones. Aunque no existe evidencia pública que permita afirmar que las futuras instalaciones tendrán un empleo militar específico, la naturaleza de este tipo de estaciones terrestres es inherentemente dual: pueden prestar simultáneamente servicios comerciales, científicos, logísticos y militares. En un territorio ocupado cuya soberanía continúa siendo objeto de una controversia reconocida por las Naciones Unidas, la incorporación de infraestructura tecnológica permanente fortalece el control efectivo británico y amplía su capacidad para administrar información crítica sobre el Atlántico Sur.

La relevancia del anuncio excede ampliamente el aspecto técnico. En las últimas décadas, la consolidación británica en las Islas Malvinas ha seguido una estrategia de acumulación progresiva de capacidades: primero la explotación pesquera mediante licencias unilaterales, luego la exploración hidrocarburífera, la ampliación de la infraestructura logística y militar, el fortalecimiento de las telecomunicaciones y ahora la incorporación de un nodo para el procesamiento de datos espaciales. No se trata únicamente de mejorar la conectividad de una población reducida, sino de insertar al archipiélago dentro de la arquitectura global de comunicaciones y servicios satelitales. En este contexto, el control de la información adquiere un valor estratégico comparable al control del espacio marítimo o de los recursos naturales. El propio debate que hoy atraviesan las islas sobre el futuro de las telecomunicaciones, la finalización del monopolio de Sure y la posible llegada de nuevos operadores demuestra que la infraestructura digital constituye una prioridad para la administración británica.

Este escenario adquiere mayor significación porque coincide con el resurgimiento de otros debates vinculados a la dimensión tecnológica e informativa de la Cuestión Malvinas. En la Argentina continúa generando controversia el radar de LeoLabs instalado en Tolhuin, cuya capacidad para el seguimiento de objetos espaciales motivó investigaciones administrativas, judiciales y legislativas debido a su eventual carácter de infraestructura de uso dual. Paralelamente, volvió a cobrar notoriedad la denominada Operación Quito, conocida a partir de la documentación divulgada por Edward Snowden, que atribuye al Government Communications Headquarters (GCHQ) británico y a la unidad JTRIG (Joint Threat Research Intelligence Group) el desarrollo de operaciones de influencia destinadas a modelar la percepción pública sobre la Cuestión Malvinas en América Latina. No existe evidencia que permita vincular directamente aquella operación de inteligencia con el nuevo proyecto satelital en las islas, y sería improcedente sostenerlo. Sin embargo, ambos antecedentes ilustran una misma tendencia estratégica: la disputa por Malvinas ya no se limita al plano militar o diplomático. También se desarrolla en el terreno de las telecomunicaciones, la inteligencia, el procesamiento de datos y la construcción de influencia, ámbitos que hoy constituyen componentes centrales de la competencia geopolítica en el Atlántico Sur.

Fuentes





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Fuentes oficiales y corporativas

Falkland Islands Television (FITV): https://www.facebook.com/FITVNews/

Falkland Islands Development Corporation (FIDC): https://www.fidc.co.fk/

MissionNEX: https://missionnex.com/

Falkland Islands Government: https://www.falklands.gov.fk/

Registro de Sociedades de las Falkland Islands: https://www.companiesregistry.gov.fk/

Cobertura y análisis

OpenFalklands – MissionNEX y el South Atlantic Digital Gateway en el debate sobre telecomunicaciones: https://www.openfalklands.com/

OpenFalklands – Falklands Radio Interview Sets the Clock: August and the Case for a Select Committee: https://www.openfalklands.com/falkland-radio-interview-sets-the-clock-august-and-the-case-for-a-select-committee/

Sobre Operación Quito

Snowden Archive – Operational Highlights (Operation Quito): https://snowden.xsurveillance.site/items/show/816

The Intercept (archivo Snowden): https://theintercept.com/

(*) Observatorio de Memoria, Investigación y Soberanía Malvinas, Atlántico Sur y Antártida - Universidad Nacional de Rosario



















