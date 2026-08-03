Noticias Misiones

La Realidad Contada Por Sus Protagonistas

EN VIVO

CLIMA

El tiempo - Tutiempo.net

lunes, 3 de agosto de 2026

NOTICIAS MISIONES :Alcoholizado al volante fue detenido tras despistar y volcar en Apóstoles

Un joven de 23 años perdió el control del vehículo que conducía sobre la avenida San Martín de Apóstoles, impactó contra un alambrado y, tras el test de alcoholemia, fue detenido por disposición del Juzgado de Paz local.




El hecho ocurrió cerca de las 7:40 horas frente a la planta de EMSA, donde efectivos de la Comisaría Segunda intervinieron tras el despiste de un automóvil Volkswagen Vento, en el que circulaban tres personas en sentido Apóstoles-Colonia Liebig.

Los ocupantes fueron trasladados al hospital local para su evaluación médica, donde se constató que no presentaban lesiones. En tanto, personal de Tránsito Municipal realizó actas de infracción por falta de licencia habilitante y VTV vigente.

Además, el test de alcoholemia realizado al conductor arrojó resultado positivo con 1,867 g/l de alcohol en sangre. Por disposición del Juzgado de Paz local, el automovilista quedó detenido y los acompañantes fueron notificados de una causa contravencional. La Policía Científica realizó las pericias correspondientes.
a la/s
Labels:

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Comentarios de la entrada (Atom)

Posadas

Su Publicidad Aqui - Envianos un email- soportevisitasweb@gmail.com

Contenido

Entradas populares

Pagina de Inicio

Hazme tu página de inicio

ESPONZOR - Publicad

BANNER CONSENTIMIENTO Themonetize

Agregarme a tu favorito

Agrégame a tus favoritos

Espacio disponible

Entradas populares

NoticiasMisiones.com.ar © 2026 - Director: Francisco Pintos - E-Mail: soportevisitasweb@gmail.com - - Todos los derechos reservados.