NOTICIAS MISIONES : Alerta amarilla por tormentas en Misiones ante la llegada de un fenómeno de ciclogénesis
Misiones se prepara para un marcado cambio en las condiciones del tiempo por el desarrollo de un proceso de ciclogénesis, que favorecerá la formación de un sistema de baja presión sobre la región. El fenómeno provocará lluvias, tormentas, ráfagas de viento y un descenso de las temperaturas entre este miércoles y el jueves. Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para todo el territorio provincial, vigente desde la mañana hasta la noche del jueves.
Durante este miércoles continuarán las condiciones inestables, con cielo mayormente nublado, lluvias débiles y tormentas aisladas, principalmente en las primeras horas del día. Se prevén acumulados de entre 2 y 9 milímetros, mientras que los vientos del norte y noreste soplarán entre 5 y 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. La temperatura mínima rondará los 16 °C y la máxima llegará a los 26 °C.
La jornada del jueves será la más complicada. Se esperan lluvias y tormentas generalizadas, algunas de fuerte intensidad, acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas de viento y abundante caída de agua en cortos períodos, como consecuencia del avance del sistema de baja presión sobre el noreste argentino.
De acuerdo con los pronósticos, las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre los 10 y los 40 milímetros, aunque de manera puntual podrían registrarse valores superiores. Hacia la noche se producirá la rotación del viento al sector sur, favoreciendo el ingreso de una masa de aire más frío que comenzará a hacer descender las temperaturas en toda la provincia.
Ante este panorama, el SMN recomienda extremar las precauciones durante la vigencia de la alerta amarilla, ya que las tormentas pueden presentar intensa actividad eléctrica, ráfagas, ocasional caída de granizo y abundantes precipitaciones en cortos lapsos. Con el avance del frente, el tiempo tenderá a mejorar gradualmente hacia el final de la semana, con un ambiente más fresco en todo Misiones.
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