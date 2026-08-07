NOTICIAS MISIONES : Movilidad sustentable en Posadas -- > Gou Argentina incorpora triciclos eléctricos con tarifas 30% más económicas
La oferta de transporte urbano en Posadas suma una alternativa innovadora, sustentable y formalizada. Se trata de Gou Argentina, una plataforma tecnológica de movilidad que permite conectar viajes desde un punto de origen a un destino dentro del tejido urbano, incorporando a la escena local triciclos eléctricos ensamblados por ingenieros posadeños.
Triciclos sustentables y tarifas competitivas
Uno de los principales diferenciales de la plataforma es la incorporación de vehículos de impacto ambiental neutro. La empresa opera con una flota piloto (MVP) de entre 8 y 10 triciclos eléctricos, diseñados y ensamblados localmente:
Sustentabilidad y costo: Al utilizar unidades que no consumen combustibles fósiles, la firma logra abaratar los costos operativos.
Impacto en el bolsillo: Tracci precisó que las tarifas de la aplicación se ubican aproximadamente un 30% por debajo de las plataformas tradicionales, trasladando ese beneficio económico de forma directa al usuario.
Experiencia de usuario: Los triciclos buscan ofrecer una alternativa ágil y ecológica para los desplazamientos cotidianos dentro de la ciudad.
Integración con taxis, remises y dinamización del empleo
Lejos de plantear una competencia excluyente con los sectores tradicionales del transporte, la plataforma fue concebida como un canal de integración para choferes locales.
Actualmente, la aplicación cuenta con cerca de 136 conductores registrados —entre taxistas y remiseros—, ha superado las mil solicitudes de traslados y ya registra unos 800 usuarios activos en la ciudad. En términos laborales, la iniciativa representó la generación de 25 puestos de trabajo directos y alrededor de 140 empleos indirectos, con procesos de selección que convocaron a decenas de aspirantes locales.
Triciclos sustentables y tarifas competitivas
Uno de los principales diferenciales de la plataforma es la incorporación de vehículos de impacto ambiental neutro. La empresa opera con una flota piloto (MVP) de entre 8 y 10 triciclos eléctricos, diseñados y ensamblados localmente:
Sustentabilidad y costo: Al utilizar unidades que no consumen combustibles fósiles, la firma logra abaratar los costos operativos.
Impacto en el bolsillo: Tracci precisó que las tarifas de la aplicación se ubican aproximadamente un 30% por debajo de las plataformas tradicionales, trasladando ese beneficio económico de forma directa al usuario.
Experiencia de usuario: Los triciclos buscan ofrecer una alternativa ágil y ecológica para los desplazamientos cotidianos dentro de la ciudad.
Integración con taxis, remises y dinamización del empleo
Lejos de plantear una competencia excluyente con los sectores tradicionales del transporte, la plataforma fue concebida como un canal de integración para choferes locales.
Actualmente, la aplicación cuenta con cerca de 136 conductores registrados —entre taxistas y remiseros—, ha superado las mil solicitudes de traslados y ya registra unos 800 usuarios activos en la ciudad. En términos laborales, la iniciativa representó la generación de 25 puestos de trabajo directos y alrededor de 140 empleos indirectos, con procesos de selección que convocaron a decenas de aspirantes locales.
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