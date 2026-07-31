NOTICIAS MISIONES : Hoy cobra la administración pública provincial, jubilados y pensionados





Los trabajadores activos de la Administración Pública Provincial y los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Previsión Social (IPS) perciben este viernes 31 de julio sus haberes, que incluyen la primera etapa de la recomposición salarial anunciada por el Gobierno provincial para docentes y fuerzas de seguridad.



Desde este viernes 31 de julio quedaron acreditados los haberes correspondientes a los trabajadores activos de la Administración Pública de Misiones y a los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Previsión Social (IPS), tal como había sido anunciado por el gobernador Hugo Passalacqua.















