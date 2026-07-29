NOTICIAS MISIONES :La Policía secuestró el auto utilizado por delincuentes para fugarse tras un robo en Posadas
El Volkswagen Gol Trend fue localizado tras un trabajo investigativo basado en el análisis de cámaras de seguridad y testimonios. Será sometido a pericias mientras continúa la búsqueda de los cinco implicados, los cuales estarían identificados.
La Policía de Misiones secuestró el automóvil presuntamente utilizado por la banda que el pasado 21 de julio protagonizó un asalto a una vivienda en jurisdicción de la Comisaría Decimosegunda de Posadas. El vehículo será sometido a pericias para el levantamiento de huellas y otros elementos que ayuden a identificar y detener a los delincuentes.
La investigación se inició tras la denuncia de una mujer de 27 años, quien manifestó que cinco hombres armados irrumpieron en su vivienda. Bajo amenazas, le sustrajeron $300.000 y escaparon. A partir del análisis de cámaras de seguridad y del aporte de un testigo, los investigadores establecieron que los autores huyeron en un Volkswagen Gol Trend blanco.
Como resultado de las pesquisas desarrolladas por la Dirección Investigaciones Complejas, este martes los efectivos localizaron el automóvil, en inmediaciones de las calles Diagonal 59 y 148 de Posadas. Tras verificar que coincidía con las características y el dominio obtenidos durante la investigación, identificaron a la propietaria y pusieron la novedad en conocimiento del Juzgado interviniente.
Por disposición del magistrado de turno, el Volkswagen Gol Trend fue secuestrado y trasladado a la División Secuestros Judiciales, donde permanecerá bajo resguardo para la realización de las pericias correspondientes. En paralelo, la investigación continúa con el objetivo de identificar a los cinco integrantes de la banda y concretar sus detenciones.
La Policía de Misiones secuestró el automóvil presuntamente utilizado por la banda que el pasado 21 de julio protagonizó un asalto a una vivienda en jurisdicción de la Comisaría Decimosegunda de Posadas. El vehículo será sometido a pericias para el levantamiento de huellas y otros elementos que ayuden a identificar y detener a los delincuentes.
La investigación se inició tras la denuncia de una mujer de 27 años, quien manifestó que cinco hombres armados irrumpieron en su vivienda. Bajo amenazas, le sustrajeron $300.000 y escaparon. A partir del análisis de cámaras de seguridad y del aporte de un testigo, los investigadores establecieron que los autores huyeron en un Volkswagen Gol Trend blanco.
Como resultado de las pesquisas desarrolladas por la Dirección Investigaciones Complejas, este martes los efectivos localizaron el automóvil, en inmediaciones de las calles Diagonal 59 y 148 de Posadas. Tras verificar que coincidía con las características y el dominio obtenidos durante la investigación, identificaron a la propietaria y pusieron la novedad en conocimiento del Juzgado interviniente.
Por disposición del magistrado de turno, el Volkswagen Gol Trend fue secuestrado y trasladado a la División Secuestros Judiciales, donde permanecerá bajo resguardo para la realización de las pericias correspondientes. En paralelo, la investigación continúa con el objetivo de identificar a los cinco integrantes de la banda y concretar sus detenciones.
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