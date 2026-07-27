NOTICIAS MISIONES : Qué se sabe sobre el conflicto diplomático que ha estallado entre Argentina y Brasil

Durante los últimos días una grave crisis diplomática ha estallado entre Argentina y Brasil, la peor desde que se instaló la democracia en los dos países tras el fin de las dictaduras militares.





Todo inició con los ataque verbales del presidente argentino, Javier Milei, que el pasado sábado lanzó fuertes insultos dirigidos tanto a su homólogo brasileño como a autoridades judiciales del gigante sudamericano.

La tensión escaló rápidamente durante el fin de semana. La Cancillería brasileña llamó a consultas a su representante en Buenos Aires y convocó al embajador argentino en el país. Mientras que desde Argentina aún no se han manifestado al respecto.

Insultos desde Sao Paulo

Durante su intervención, en el estadio Pacaembú, el mandatario argentino llamó al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, "presidiario", "basura socialista" y "ladrón", entre otros descalificativos. Así, además de advertir que, en su opinión, Lula representa un "riesgo" para la región, Milei atacó al juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Alexander Moraes, a quien llamó "basura calva". El magistrado le había denegado su petición de visitar a Jair Bolsonaro en su prisión domiciliaria. Brasil responde La reacción de Brasil llegó inmediatamente a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores. "No hay precedentes de que un presidente extranjero, en territorio nacional, profiera agresiones e insultos contra el jefe de Estado, las instituciones democráticas —incluido el Poder Judicial— y el pueblo brasileño", expresó Itamaraty en un comunicado.

El pasado sábado 25 de julio, Milei se trasladó a Sao Paulo para asistir a la Convención Nacional del Partido Liberal en la que se dio luz verde a la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro.

En la misma nota deploró que "ese episodio infame" tenga como protagonista al presidente de un país "con el que Brasil mantiene 203 años de amistad y cooperación, y que tiene en Brasil a su principal socio comercial".

Tras ello, la Cancillería convocó el domingo al embajador de Argentina, Daniel Raimondi, "para transmitirle la repulsa del Gobierno brasileño a los improperios emitidos por el presidente Javier Milei". Del mismo modo, el embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Bitelli, fue llamado a consultas en su país.