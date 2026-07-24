NOTICIAS MISIONES : Hallaron sin vida a una mujer de 48 años que era buscada por la Policía en Candelaria
Una intensa búsqueda policial culminó el jueves por la tarde con el hallazgo sin vida de Soledad Isabel Rosa (48), quien era buscada desde la madrugada tras una denuncia radicada en la Comisaría Décima de la Unidad Regional X. Las primeras hipótesis de la investigación no descartan que el fallecimiento se haya producido por un acto autoinfligido, mientras la causa continúa bajo investigación judicial.
La denuncia fue realizada por su hija, quien manifestó haber recibido un mensaje de despedida y, al no lograr volver a comunicarse con ella, acudió a la Policía para solicitar su localización. De inmediato se activó el protocolo de búsqueda y se difundieron las características del vehículo en el que la mujer se desplazaba.
Horas más tarde, efectivos de la Comisaría de Candelaria localizaron a la mujer sin vida en un motel situado sobre la colectora de la Ruta Nacional 12. En el lugar también fue hallado el automóvil que era intensamente buscado.
Por disposición del Juzgado de Instrucción interviniente, en la escena trabajaron efectivos de la Policía Científica y de la Dirección Cibercrimen, quienes realizaron las pericias correspondientes, el relevamiento de registros fílmicos y el secuestro de elementos de interés para la causa. Asimismo, el médico policial solicitó la realización de la autopsia para determinar fehacientemente las causas del fallecimiento.
La denuncia fue realizada por su hija, quien manifestó haber recibido un mensaje de despedida y, al no lograr volver a comunicarse con ella, acudió a la Policía para solicitar su localización. De inmediato se activó el protocolo de búsqueda y se difundieron las características del vehículo en el que la mujer se desplazaba.
Horas más tarde, efectivos de la Comisaría de Candelaria localizaron a la mujer sin vida en un motel situado sobre la colectora de la Ruta Nacional 12. En el lugar también fue hallado el automóvil que era intensamente buscado.
Por disposición del Juzgado de Instrucción interviniente, en la escena trabajaron efectivos de la Policía Científica y de la Dirección Cibercrimen, quienes realizaron las pericias correspondientes, el relevamiento de registros fílmicos y el secuestro de elementos de interés para la causa. Asimismo, el médico policial solicitó la realización de la autopsia para determinar fehacientemente las causas del fallecimiento.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario