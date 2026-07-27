NOTICIAS MISIONES : Motocicleta chocó contra un camión estacionado en Posadas - dos personas fueron hospitalizadas

El siniestro vial ocurrió durante la madrugada de este lunes sobre la avenida Francisco de Haro, donde una motocicleta en la que circulaban dos personas impactó contra un camión que se encontraba estacionado. Ambos ocupantes fueron trasladados al Hospital Madariaga con lesiones.











El hecho se registró cerca de la 1 de la madrugada, en la intersección de las avenidas Francisco de Haro y López y Planes. Por causas que son materia de investigación, una motocicleta Keller Cronos 110 cc, conducida por un hombre de 35 años que realizaba viajes mediante una aplicación de transporte, colisionó contra la parte trasera izquierda de un camión Iveco perteneciente a una empresa de servicios, el cual se encontraba correctamente estacionado y sin conductor.



Como consecuencia del impacto, tanto el conductor de la motocicleta como su acompañante, un joven de 23 años, sufrieron lesiones y fueron asistidos por personal policial. Posteriormente, ambos fueron trasladados en una unidad de emergencias al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga para recibir atención médica.



En el lugar trabajó personal de la Comisaría Tercera, quienes realizaron las actuaciones de rigor. El hecho se registró cerca de la 1 de la madrugada, en la intersección de las avenidas Francisco de Haro y López y Planes. Por causas que son materia de investigación, una motocicleta Keller Cronos 110 cc, conducida por un hombre de 35 años que realizaba viajes mediante una aplicación de transporte, colisionó contra la parte trasera izquierda de un camión Iveco perteneciente a una empresa de servicios, el cual se encontraba correctamente estacionado y sin conductor.Como consecuencia del impacto, tanto el conductor de la motocicleta como su acompañante, un joven de 23 años, sufrieron lesiones y fueron asistidos por personal policial. Posteriormente, ambos fueron trasladados en una unidad de emergencias al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga para recibir atención médica.En el lugar trabajó personal de la Comisaría Tercera, quienes realizaron las actuaciones de rigor.

