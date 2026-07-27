NOTICIAS MISIONES : Proyecto petrolero Sea Lion de Israel y Reino Unido causa rechazo en Argentina











Proyecto petrolero Sea Lion de Israel y Reino Unido causa rechazo en Argentina









El nombramiento del nuevo secretario de Defensa del Reino Unido impulsa una ola de incertidumbre acerca de su futura estrategia sobre las Islas Malvinas. Wes Streeting tiene una reputación de extremo reformador. Ahora la interrogante es cómo va a manejar el asunto en medio de las tensiones agudizadas con Argentina por la disputa territorial.





FUENTE NOTA RT NOTICIAS

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