NOTICIAS MISIONES : Un oficial de Prefectura fue detenido por amenazar y dañar la vivienda de su pareja en Oberá
El efectivo, de 26 años, fue arrestado por orden del Juzgado de Instrucción N.º 1 en el marco de una causa por amenazas, daños y hurto agravado. La denuncia había sido presentada por su pareja, quien también solicitó medidas de protección.
Un oficial ayudante de la Prefectura Naval Argentina, de 26 años, fue detenido este domingo en Oberá por disposición del Juzgado de Instrucción N.º 1, en el marco de una investigación por amenazas, daños y hurto agravado, iniciada a partir de la denuncia presentada por su pareja.
El procedimiento fue llevado a cabo alrededor de las 13:30 por efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta de la Unidad Regional II. El detenido presta servicios en una Escuela Superior de la Prefectura Naval Argentina, ubicada en la provincia de Buenos Aires.
La denuncia fue radicada el 20 de julio por una mujer de 29 años, quien manifestó que durante una discusión sufrió agresiones verbales y amenazas por parte del acusado.
Además, sostuvo que el hombre provocó daños en distintos muebles de la vivienda que ambos compartían en el barrio Schuster de Oberá, por lo que también solicitó a la Justicia la adopción de medidas de protección para resguardar su integridad.
Tras el avance de la investigación y la incorporación de los elementos de prueba, la Justicia ordenó la detención del efectivo, quien permanece alojado a disposición del magistrado interviniente, mientras continúan las actuaciones para esclarecer los hechos denunciados.
Un oficial ayudante de la Prefectura Naval Argentina, de 26 años, fue detenido este domingo en Oberá por disposición del Juzgado de Instrucción N.º 1, en el marco de una investigación por amenazas, daños y hurto agravado, iniciada a partir de la denuncia presentada por su pareja.
El procedimiento fue llevado a cabo alrededor de las 13:30 por efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta de la Unidad Regional II. El detenido presta servicios en una Escuela Superior de la Prefectura Naval Argentina, ubicada en la provincia de Buenos Aires.
La denuncia fue radicada el 20 de julio por una mujer de 29 años, quien manifestó que durante una discusión sufrió agresiones verbales y amenazas por parte del acusado.
Además, sostuvo que el hombre provocó daños en distintos muebles de la vivienda que ambos compartían en el barrio Schuster de Oberá, por lo que también solicitó a la Justicia la adopción de medidas de protección para resguardar su integridad.
Tras el avance de la investigación y la incorporación de los elementos de prueba, la Justicia ordenó la detención del efectivo, quien permanece alojado a disposición del magistrado interviniente, mientras continúan las actuaciones para esclarecer los hechos denunciados.
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