NOTICIAS MISIONES : La morosidad de las familias volvió a subir y ya roza el 13%, según el Banco Central
El índice de incumplimiento en los créditos de los hogares alcanzó el 12,8% en mayo, casi el triple que un año atrás. La mora empresarial también continuó en aumento y superó el 3%.
La morosidad de las familias argentinas volvió a crecer durante mayo y alcanzó el 12,8%, el nivel más alto de los últimos meses, de acuerdo con el último informe sobre entidades financieras publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El dato refleja un incremento de 0,7 puntos porcentuales respecto de abril y de 8,3 puntos en comparación con el mismo mes de 2025, lo que implica que el índice casi se triplicó en un año.
Pese al deterioro, el organismo monetario señaló que en los últimos meses el ritmo de crecimiento de la cartera irregular comenzó a moderarse, en un contexto de desaceleración del aumento real de los créditos en situación de incumplimiento.
También aumentó la mora de las empresas
El informe del BCRA también mostró un deterioro en la capacidad de pago de las empresas. En mayo, el índice de irregularidad de los créditos corporativos se ubicó en 3,5%, con una suba de 0,1 puntos porcentuales frente a abril y de 2,5 puntos respecto del mismo período del año pasado.
Como resultado, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado alcanzó el 7,7%, tras registrar un aumento de 0,4 puntos porcentuales en la comparación mensual y de 5,1 puntos en términos interanuales.
El crédito mostró una leve recuperación
En paralelo, el sistema financiero registró una ligera recuperación del crédito al sector privado durante mayo. En pesos, el financiamiento creció 0,3% respecto del mes anterior y 5,1% frente a mayo de 2025, impulsado principalmente por las líneas comerciales y los préstamos con garantía real.
En moneda extranjera, el crédito aumentó 2,6% en el mes y 52,1% en la comparación interanual. De esta manera, considerando ambas monedas, el saldo total de préstamos avanzó 0,8% mensual y 10,8% respecto de un año atrás.
Cayeron los depósitos en pesos
El informe también reveló una disminución de los depósitos en pesos durante mayo, explicada principalmente por la baja en los plazos fijos.
Según el Banco Central, los depósitos a la vista mostraron comportamientos dispares: crecieron las cuentas remuneradas, mientras que disminuyeron las cuentas sin remuneración.
En conjunto, los depósitos en pesos retrocedieron 0,9% respecto de abril y 1,3% en términos interanuales. En cambio, los depósitos en moneda extranjera permanecieron prácticamente estables durante el mes (-0,2%) y acumularon un crecimiento del 27,8% frente a mayo del año pasado.
La morosidad de las familias argentinas volvió a crecer durante mayo y alcanzó el 12,8%, el nivel más alto de los últimos meses, de acuerdo con el último informe sobre entidades financieras publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El dato refleja un incremento de 0,7 puntos porcentuales respecto de abril y de 8,3 puntos en comparación con el mismo mes de 2025, lo que implica que el índice casi se triplicó en un año.
Pese al deterioro, el organismo monetario señaló que en los últimos meses el ritmo de crecimiento de la cartera irregular comenzó a moderarse, en un contexto de desaceleración del aumento real de los créditos en situación de incumplimiento.
También aumentó la mora de las empresas
El informe del BCRA también mostró un deterioro en la capacidad de pago de las empresas. En mayo, el índice de irregularidad de los créditos corporativos se ubicó en 3,5%, con una suba de 0,1 puntos porcentuales frente a abril y de 2,5 puntos respecto del mismo período del año pasado.
Como resultado, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado alcanzó el 7,7%, tras registrar un aumento de 0,4 puntos porcentuales en la comparación mensual y de 5,1 puntos en términos interanuales.
El crédito mostró una leve recuperación
En paralelo, el sistema financiero registró una ligera recuperación del crédito al sector privado durante mayo. En pesos, el financiamiento creció 0,3% respecto del mes anterior y 5,1% frente a mayo de 2025, impulsado principalmente por las líneas comerciales y los préstamos con garantía real.
En moneda extranjera, el crédito aumentó 2,6% en el mes y 52,1% en la comparación interanual. De esta manera, considerando ambas monedas, el saldo total de préstamos avanzó 0,8% mensual y 10,8% respecto de un año atrás.
Cayeron los depósitos en pesos
El informe también reveló una disminución de los depósitos en pesos durante mayo, explicada principalmente por la baja en los plazos fijos.
Según el Banco Central, los depósitos a la vista mostraron comportamientos dispares: crecieron las cuentas remuneradas, mientras que disminuyeron las cuentas sin remuneración.
En conjunto, los depósitos en pesos retrocedieron 0,9% respecto de abril y 1,3% en términos interanuales. En cambio, los depósitos en moneda extranjera permanecieron prácticamente estables durante el mes (-0,2%) y acumularon un crecimiento del 27,8% frente a mayo del año pasado.
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