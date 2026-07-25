NOTICIAS MISIONES : La morosidad de las familias volvió a subir y ya roza el 13%, según el Banco Central

El índice de incumplimiento en los créditos de los hogares alcanzó el 12,8% en mayo, casi el triple que un año atrás. La mora empresarial también continuó en aumento y superó el 3%.



La morosidad de las familias argentinas volvió a crecer durante mayo y alcanzó el 12,8%, el nivel más alto de los últimos meses, de acuerdo con el último informe sobre entidades financieras publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El dato refleja un incremento de 0,7 puntos porcentuales respecto de abril y de 8,3 puntos en comparación con el mismo mes de 2025, lo que implica que el índice casi se triplicó en un año.



Pese al deterioro, el organismo monetario señaló que en los últimos meses el ritmo de crecimiento de la cartera irregular comenzó a moderarse, en un contexto de desaceleración del aumento real de los créditos en situación de incumplimiento.

También aumentó la mora de las empresas



El informe del BCRA también mostró un deterioro en la capacidad de pago de las empresas. En mayo, el índice de irregularidad de los créditos corporativos se ubicó en 3,5%, con una suba de 0,1 puntos porcentuales frente a abril y de 2,5 puntos respecto del mismo período del año pasado.



