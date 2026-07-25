NOTICIAS MISIONES : Ravier: "Es una posibilidad que el dólar llegue a $ 1.800 en los próximos meses"
El vocero Adrián Ravier no descartó que el dólar pueda irse a 1.800 pesos en los próximos meses, lo que implicaría una devaluación de casi el 20 por ciento. Para el funcionario eso sería una corrección "mínima" y sin impacto en el bolsillo de los argentinos.
Aunque descartó "un temblor" y dijo que no ve un escenario de inestabilidad cambiaria, Ravier cometió una osadía para los estándares argentinos al no descartar que el tipo de cambio se pueda devaluar un 20 por ciento.
Aunque el funcionario a cargo de la comunicación del gobierno minimizó el impacto que eso tendría, en meses previos a una elección presidencial podría ser una complicación seria para los planes reeleccionarios de Milei.
"No hay temblores posibles como ha pasado en la historia argentina reciente. Después, por supuesto, una mala cosecha, una sequía o inundaciones te pueden golpear por la falta de dólares y te puede generar un cambio" en el escenario, planteó Ravier en el streaming Carajo.
"Si hay atraso cambiario o no, es muy difícil de decir", dijo el vocero respecto al actual tipo de cambio, en torno a los $ 1.500. "Si querés señalar que hay, la corrección que podríamos tener en algún momento sería mínima. Mínima quiero decir que no es que vas a duplicar el tipo de cambio y eso te va a hundir los ingresos. Podés tener una corrección mínima que no va a tener un impacto significativo en el bolsillo de los argentinos", indicó Ravier.
Según el funcionario, la compra de reservas por parte del Banco Central y el superávit en la cuenta corriente "claramente no son compatibles con tener atraso cambiario", aunque admitió que podría estar un poco abajo.
"Si bajo el criterio de mirar el promedio de los últimos años, hoy estamos un poquito abajo y vos tuvieras una corrección, no sería significativa", aseguró Ravier, que eligió medirse con las varas de las crisis más serias de los últimos años lo que también es llamativo para un experto en comunicación.
"Cuando uno mira lo que le pasó al macrismo, ellos estaban con un tipo de cambio de 15 pesos y se fue a 60. Cuadruplicar el tipo de cambio significaría que hoy pasamos de $1.500 a $6.000. Si vamos al 2002, donde el tipo de cambio pasó de 1 a 3, sería como hoy pasar de $1500 a $4500. Nadie ve ese escenario", planteó.
"Ahora, que el tipo de cambio llegue a $1800, a $1700, dentro de unos meses, es una posibilidad. La estabilidad cambiaria está muy clara, yo no me preocupo por ese lado", prometió.
Aunque descartó "un temblor" y dijo que no ve un escenario de inestabilidad cambiaria, Ravier cometió una osadía para los estándares argentinos al no descartar que el tipo de cambio se pueda devaluar un 20 por ciento.
Aunque el funcionario a cargo de la comunicación del gobierno minimizó el impacto que eso tendría, en meses previos a una elección presidencial podría ser una complicación seria para los planes reeleccionarios de Milei.
"No hay temblores posibles como ha pasado en la historia argentina reciente. Después, por supuesto, una mala cosecha, una sequía o inundaciones te pueden golpear por la falta de dólares y te puede generar un cambio" en el escenario, planteó Ravier en el streaming Carajo.
"Si hay atraso cambiario o no, es muy difícil de decir", dijo el vocero respecto al actual tipo de cambio, en torno a los $ 1.500. "Si querés señalar que hay, la corrección que podríamos tener en algún momento sería mínima. Mínima quiero decir que no es que vas a duplicar el tipo de cambio y eso te va a hundir los ingresos. Podés tener una corrección mínima que no va a tener un impacto significativo en el bolsillo de los argentinos", indicó Ravier.
Según el funcionario, la compra de reservas por parte del Banco Central y el superávit en la cuenta corriente "claramente no son compatibles con tener atraso cambiario", aunque admitió que podría estar un poco abajo.
"Si bajo el criterio de mirar el promedio de los últimos años, hoy estamos un poquito abajo y vos tuvieras una corrección, no sería significativa", aseguró Ravier, que eligió medirse con las varas de las crisis más serias de los últimos años lo que también es llamativo para un experto en comunicación.
"Cuando uno mira lo que le pasó al macrismo, ellos estaban con un tipo de cambio de 15 pesos y se fue a 60. Cuadruplicar el tipo de cambio significaría que hoy pasamos de $1.500 a $6.000. Si vamos al 2002, donde el tipo de cambio pasó de 1 a 3, sería como hoy pasar de $1500 a $4500. Nadie ve ese escenario", planteó.
"Ahora, que el tipo de cambio llegue a $1800, a $1700, dentro de unos meses, es una posibilidad. La estabilidad cambiaria está muy clara, yo no me preocupo por ese lado", prometió.
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