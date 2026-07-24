NOTICIAS MISIONES : Misiones activó el Plan Provincial de Emergencia ante la crecida del río Uruguay

El Gobierno de Misiones puso en marcha el Plan Provincial de Emergencia para coordinar acciones preventivas frente a la crecida del río Uruguay y la previsión de un período de lluvias intensas. La medida busca anticiparse a los efectos de posibles inundaciones y otros fenómenos climáticos extremos mediante un trabajo conjunto entre organismos provinciales, municipios y fuerzas de seguridad.



El Plan Provincial de Emergencia, vigente desde 2016, fue activado por el gobernador Hugo Passalacqua el pasado 27 de mayo, a través de la convocatoria de un comité integrado por las principales áreas del Estado provincial, fuerzas federales, la Policía de Misiones, Bomberos y organismos como los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Social y Turismo, además de Vialidad Provincial y el IPRODHA, entre otros.



