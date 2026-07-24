NOTICIAS MISIONES : Misiones activó el Plan Provincial de Emergencia ante la crecida del río Uruguay
El Gobierno de Misiones puso en marcha el Plan Provincial de Emergencia para coordinar acciones preventivas frente a la crecida del río Uruguay y la previsión de un período de lluvias intensas. La medida busca anticiparse a los efectos de posibles inundaciones y otros fenómenos climáticos extremos mediante un trabajo conjunto entre organismos provinciales, municipios y fuerzas de seguridad.
El Plan Provincial de Emergencia, vigente desde 2016, fue activado por el gobernador Hugo Passalacqua el pasado 27 de mayo, a través de la convocatoria de un comité integrado por las principales áreas del Estado provincial, fuerzas federales, la Policía de Misiones, Bomberos y organismos como los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Social y Turismo, además de Vialidad Provincial y el IPRODHA, entre otros.
La principal atención está puesta en la cuenca del río Uruguay, donde se intensifican las tareas preventivas junto a los municipios con mayor riesgo de inundaciones. En ese marco, se preparan centros de evacuación y se coordinan operativos para asistir rápidamente a las familias que pudieran resultar afectadas por la crecida.
El protocolo también contempla medidas frente a tormentas severas, caída de granizo y fuertes vientos. Entre las acciones previstas se encuentran la limpieza de desagües, la poda preventiva de árboles y el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas para responder de manera inmediata ante cualquier contingencia.
Como parte del plan, la Provincia mantiene capacitaciones permanentes destinadas a los equipos de respuesta y al personal docente, que podrá colaborar en la atención y acompañamiento de las personas alojadas en centros de evacuados en caso de ser necesario.
Desde el Gobierno provincial también recordaron una serie de medidas preventivas para la población, como asegurar techos y elementos que puedan desprenderse, limpiar canaletas y desagües, podar ramas con riesgo de caída y evitar circular durante tormentas intensas, con el objetivo de reducir riesgos y preservar la seguridad de las familias.
Las autoridades mantienen un seguimiento constante de la evolución del tiempo, debido a los pronósticos que anticipan un período prolongado de precipitaciones sobre la región, lo que podría generar un incremento en los niveles del río Uruguay y requerir la continuidad de las acciones preventivas.
El Plan Provincial de Emergencia, vigente desde 2016, fue activado por el gobernador Hugo Passalacqua el pasado 27 de mayo, a través de la convocatoria de un comité integrado por las principales áreas del Estado provincial, fuerzas federales, la Policía de Misiones, Bomberos y organismos como los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Social y Turismo, además de Vialidad Provincial y el IPRODHA, entre otros.
La principal atención está puesta en la cuenca del río Uruguay, donde se intensifican las tareas preventivas junto a los municipios con mayor riesgo de inundaciones. En ese marco, se preparan centros de evacuación y se coordinan operativos para asistir rápidamente a las familias que pudieran resultar afectadas por la crecida.
El protocolo también contempla medidas frente a tormentas severas, caída de granizo y fuertes vientos. Entre las acciones previstas se encuentran la limpieza de desagües, la poda preventiva de árboles y el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas para responder de manera inmediata ante cualquier contingencia.
Como parte del plan, la Provincia mantiene capacitaciones permanentes destinadas a los equipos de respuesta y al personal docente, que podrá colaborar en la atención y acompañamiento de las personas alojadas en centros de evacuados en caso de ser necesario.
Desde el Gobierno provincial también recordaron una serie de medidas preventivas para la población, como asegurar techos y elementos que puedan desprenderse, limpiar canaletas y desagües, podar ramas con riesgo de caída y evitar circular durante tormentas intensas, con el objetivo de reducir riesgos y preservar la seguridad de las familias.
Las autoridades mantienen un seguimiento constante de la evolución del tiempo, debido a los pronósticos que anticipan un período prolongado de precipitaciones sobre la región, lo que podría generar un incremento en los niveles del río Uruguay y requerir la continuidad de las acciones preventivas.
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