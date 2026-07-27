NOTICIAS MISIONES: Las prepagas vuelven a aumentar en agosto y algunos planes ya superan el millón de pesos

Las principales empresas de medicina prepaga informaron nuevos incrementos para agosto, con ajustes de hasta 2,1%. Los aumentos se suman a una suba acumulada del 30,5% en el último año.

Las principales empresas de medicina prepaga volverán a incrementar sus cuotas durante agosto de 2026, con aumentos que alcanzarán hasta el 2,1% según el plan y la compañía. Las actualizaciones fueron informadas ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) mediante el sistema digital obligatorio de comunicación de tarifas.

Entre las firmas que confirmaron modificaciones se encuentran OSDE, Avalian y Sancor Salud, con subas del 1,9%; Swiss Medical, con un ajuste del 1,8%; y Galeno, con incrementos de hasta 2,1% dependiendo de la cobertura contratada. En algunos casos, además de las cuotas mensuales, también se actualizarán los valores de determinados copagos.

Los nuevos aumentos llegan luego de un período de incrementos sostenidos en el sector, en un contexto donde los usuarios continúan manifestando preocupación por el costo de mantener una cobertura médica privada. Algunos planes premium de las principales empresas ya superan el millón de pesos mensuales.

Desde julio de 2025, las compañías están obligadas a informar cada mes los valores de sus planes a través de una plataforma administrada por la SSS. El mecanismo permite consultar los precios según el tipo de cobertura, la edad del afiliado y la región donde se presta el servicio..

Los ajustes de agosto se suman a una evolución de precios que durante la primera mitad de 2026 registró aumentos superiores al 16% en promedio. Según los datos del INDEC, los planes de salud acumularon una suba del 16,5% durante el primer semestre del año.

En la comparación interanual, las cuotas de medicina prepaga registraron un incremento promedio del 30,5% en todo el país. De esta manera, las nuevas actualizaciones forman parte de un esquema de aumentos mensuales que las empresas aplican sobre sus planes de cobertura.

El sector sostiene que los ajustes responden a la evolución de los costos médicos, mientras que los afiliados enfrentan el desafío de sostener sus coberturas ante el aumento de los valores mensuales. Las nuevas tarifas comenzarán a regir a partir de agosto y alcanzarán a los distintos planes ofrecidos por las compañías.