NOTICIAS MISIONES : La inversión volvió a caer en junio y acumula un desplome del 7,6% en el primer semestre
El indicador de Inversión Bruta Interna Mensual registró su octava baja interanual consecutiva. Analistas advierten que el RIGI y el Súper RIGI aún no alcanzan para impulsar una recuperación generalizada de la economía.
La inversión privada volvió a mostrar signos de debilidad en junio y cerró el primer semestre de 2026 con una caída acumulada del 7,6% frente al mismo período del año pasado. De esta manera, encadenó ocho retrocesos interanuales consecutivos, en un contexto en el que los analistas todavía no observan señales firmes de una recuperación sostenida.
Los datos surgen del Índice de Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) elaborado por Orlando Ferreres & Asociados, que reflejó una caída interanual del 6,2% en junio. En la comparación desestacionalizada con mayo, el indicador también retrocedió 0,4%, manteniendo el comportamiento irregular que viene mostrando desde comienzos de año.
Los bienes de capital siguen liderando las caídas
El informe señala que el mayor deterioro se registró en la inversión destinada a equipos durables de producción. Los bienes de fabricación nacional disminuyeron 9,5% interanual, mientras que los importados retrocedieron 12,7%, evidenciando la debilidad de las decisiones de inversión del sector privado.
La única excepción fue el rubro construcción, que logró una leve mejora del 0,4% respecto de junio de 2025, aunque todavía se mantiene en niveles históricamente bajos.
"Al promediar el año, la inversión continúa en valores reducidos y todavía no aparecen señales claras que permitan proyectar una recuperación", sostuvo la consultora en su informe. No obstante, destacó que algunos indicadores mostraron un desempeño algo más favorable durante junio, entre ellos la construcción y los patentamientos de vehículos comerciales pesados.
El RIGI todavía no logra impulsar una recuperación amplia
Según la serie desestacionalizada elaborada por Ferreres, la inversión registrada en junio fue la tercera más baja desde octubre de 2024, superando únicamente los niveles observados en abril de este año y en noviembre de 2025.
De cara a los próximos meses, la consultora prevé que la caída continúe moderándose, aunque evita anticipar un cambio de tendencia en el corto plazo.
En ese sentido, remarcó que las inversiones anunciadas bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y el denominado Súper RIGI podrían convertirse en un factor de impulso, aunque aclaró que la ejecución de esos proyectos dependerá de cronogramas flexibles y de decisiones que aún no están plenamente definidas.
Para los analistas, mientras esos desembolsos no se materialicen y se extiendan a otros sectores de la economía, la recuperación de la inversión continuará siendo limitada y sin un impacto generalizado sobre la actividad económica.
La inversión privada volvió a mostrar signos de debilidad en junio y cerró el primer semestre de 2026 con una caída acumulada del 7,6% frente al mismo período del año pasado. De esta manera, encadenó ocho retrocesos interanuales consecutivos, en un contexto en el que los analistas todavía no observan señales firmes de una recuperación sostenida.
Los datos surgen del Índice de Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) elaborado por Orlando Ferreres & Asociados, que reflejó una caída interanual del 6,2% en junio. En la comparación desestacionalizada con mayo, el indicador también retrocedió 0,4%, manteniendo el comportamiento irregular que viene mostrando desde comienzos de año.
Los bienes de capital siguen liderando las caídas
El informe señala que el mayor deterioro se registró en la inversión destinada a equipos durables de producción. Los bienes de fabricación nacional disminuyeron 9,5% interanual, mientras que los importados retrocedieron 12,7%, evidenciando la debilidad de las decisiones de inversión del sector privado.
La única excepción fue el rubro construcción, que logró una leve mejora del 0,4% respecto de junio de 2025, aunque todavía se mantiene en niveles históricamente bajos.
"Al promediar el año, la inversión continúa en valores reducidos y todavía no aparecen señales claras que permitan proyectar una recuperación", sostuvo la consultora en su informe. No obstante, destacó que algunos indicadores mostraron un desempeño algo más favorable durante junio, entre ellos la construcción y los patentamientos de vehículos comerciales pesados.
El RIGI todavía no logra impulsar una recuperación amplia
Según la serie desestacionalizada elaborada por Ferreres, la inversión registrada en junio fue la tercera más baja desde octubre de 2024, superando únicamente los niveles observados en abril de este año y en noviembre de 2025.
De cara a los próximos meses, la consultora prevé que la caída continúe moderándose, aunque evita anticipar un cambio de tendencia en el corto plazo.
En ese sentido, remarcó que las inversiones anunciadas bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y el denominado Súper RIGI podrían convertirse en un factor de impulso, aunque aclaró que la ejecución de esos proyectos dependerá de cronogramas flexibles y de decisiones que aún no están plenamente definidas.
Para los analistas, mientras esos desembolsos no se materialicen y se extiendan a otros sectores de la economía, la recuperación de la inversión continuará siendo limitada y sin un impacto generalizado sobre la actividad económica.
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