NOTICIAS MISIONES : Con mayoría de suplentes y la clasificación asegurada, Argentina enfrenta esta noche a Jordania
La selección argentina de fútbol, que llega con dos triunfos al hilo y el pase a 16vos. de final asegurado, enfrentará a Jordania, el más flojo de los equipo del grupo J, en el último cotejo de la fase de grupos, este sábado a las 23 en el Dallas Stadium.
La selección argentina de fútbol, que llega con dos triunfos al hilo y el pase a 16vos. de final asegurado, enfrentará a Jordania, el más flojo de los equipo del grupo J, en el último cotejo de la fase de grupos, este sábado a las 23 en el Dallas Stadium.
Tal como había anticipado Lionel Scaloni después de la victoria sobre Austria, la idea es aprovechar que Argentina ya aseguró el primer puesto del Grupo J para darles minutos a futbolistas que tuvieron poca participación y administrar las cargas de los habituales titulares.
En ese contexto, todo indica que la Albiceleste presentará un once con todos suplentes, salvo por Emiliano Martínez. La principal novedad estaría en el arco, porque el Dibu volvería a ser titular pese a que durante la semana se especuló con la posibilidad de preservarlo pensando en los dieciseisavos de final.
La Albiceleste con el ánimo por las nubes, por el buen andar de las primeras jornadas y con un Messi intratable, buscará sumar una nueva victoria para dejar la primera fase con puntaje ideal.
La Selección Argentina sabe que está clasificada como primera del Grupo J pase lo que pase este sábado frente a Jordania. Por este motivo, ya conoce fecha, hora y sede de su partido de dieciseisavos de final: se jugará el próximo viernes 3 de julio a las 19.00 en el Hard Rock Stadium de Miami. El rival lo conocerá este viernes cerca de las 23, una vez que estén finalizados los partidos que definen el Grupo H; puede ser España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita.
Enfrente, estará Jordania, que perdió los dos partidos que jugó pero que igualmente tiene expectativas, porque un triunfo lo metería entre los mejores ocho terceros y tendría chance de seguir en la Copa, aunque las probabilidades sean remotas.
La selección argentina de fútbol, que llega con dos triunfos al hilo y el pase a 16vos. de final asegurado, enfrentará a Jordania, el más flojo de los equipo del grupo J, en el último cotejo de la fase de grupos, este sábado a las 23 en el Dallas Stadium.
Tal como había anticipado Lionel Scaloni después de la victoria sobre Austria, la idea es aprovechar que Argentina ya aseguró el primer puesto del Grupo J para darles minutos a futbolistas que tuvieron poca participación y administrar las cargas de los habituales titulares.
En ese contexto, todo indica que la Albiceleste presentará un once con todos suplentes, salvo por Emiliano Martínez. La principal novedad estaría en el arco, porque el Dibu volvería a ser titular pese a que durante la semana se especuló con la posibilidad de preservarlo pensando en los dieciseisavos de final.
La Albiceleste con el ánimo por las nubes, por el buen andar de las primeras jornadas y con un Messi intratable, buscará sumar una nueva victoria para dejar la primera fase con puntaje ideal.
La Selección Argentina sabe que está clasificada como primera del Grupo J pase lo que pase este sábado frente a Jordania. Por este motivo, ya conoce fecha, hora y sede de su partido de dieciseisavos de final: se jugará el próximo viernes 3 de julio a las 19.00 en el Hard Rock Stadium de Miami. El rival lo conocerá este viernes cerca de las 23, una vez que estén finalizados los partidos que definen el Grupo H; puede ser España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita.
Enfrente, estará Jordania, que perdió los dos partidos que jugó pero que igualmente tiene expectativas, porque un triunfo lo metería entre los mejores ocho terceros y tendría chance de seguir en la Copa, aunque las probabilidades sean remotas.
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