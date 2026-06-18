NOTICIAS MISIONES : Siniestro fatal - Dos fallecidos tras un choque frontal entre un auto y un camión sobre la Ruta 12 en Loreto
De acuerdo con las primeras averiguaciones, el automóvil era conducido por Olga María Rosch, quien viajaba acompañada por Enzo Londero de 86 años. Ambos se desplazaban en sentido Loreto–Posadas cuando se produjo el despiste que derivó en la colisión con un camión Mercedes Benz perteneciente a una empresa comercial, que transitaba desde San Ignacio hacia Loreto.
Como consecuencia del impacto, los ocupantes del camión sufrieron lesiones leves y manifestaron dolores corporales, por lo que fueron trasladados al Hospital de San Ignacio para su evaluación médica. Asimismo, las pruebas de alcoholemia practicadas a ambos arrojaron resultado negativo, con 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.
En el lugar trabajaron efectivos policiales, peritos de la División Policía Científica, bomberos y personal de apoyo vial para preservar la escena y ordenar el tránsito. Por disposición judicial, se ordenó la recepción de declaraciones testimoniales a los ocupantes del camión, la confección de las actas de defunción y la realización de pericias complementarias para establecer con precisión las circunstancias que desencadenaron el fatal siniestro.
Una mujer de 76 años y un hombre de 86 fallecieron esta tarde en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1389, en jurisdicción de Loreto. Las víctimas viajaban en un Toyota Corolla que, por causas que se investigan, se despistó, cruzó de carril e impactó contra un camión que circulaba en sentido contrario. Los ocupantes del rodado de menor porte murieron en el lugar.
Como consecuencia del impacto, los ocupantes del camión sufrieron lesiones leves y manifestaron dolores corporales, por lo que fueron trasladados al Hospital de San Ignacio para su evaluación médica. Asimismo, las pruebas de alcoholemia practicadas a ambos arrojaron resultado negativo, con 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.
En el lugar trabajaron efectivos policiales, peritos de la División Policía Científica, bomberos y personal de apoyo vial para preservar la escena y ordenar el tránsito. Por disposición judicial, se ordenó la recepción de declaraciones testimoniales a los ocupantes del camión, la confección de las actas de defunción y la realización de pericias complementarias para establecer con precisión las circunstancias que desencadenaron el fatal siniestro.
Una mujer de 76 años y un hombre de 86 fallecieron esta tarde en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1389, en jurisdicción de Loreto. Las víctimas viajaban en un Toyota Corolla que, por causas que se investigan, se despistó, cruzó de carril e impactó contra un camión que circulaba en sentido contrario. Los ocupantes del rodado de menor porte murieron en el lugar.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario