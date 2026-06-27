NOTICIAS MISIONES : Con 1,38 g/l de alcohol en sangre, despistó y terminó demorado en Oberá
Un automóvil despistó durante la madrugada de este sábado sobre la Ruta Nacional N.º 14 y calle Montevideo, en jurisdicción de Oberá. El conductor dio positivo en el test de alcoholemia, por lo que fue demorado.
El siniestro vial se registró alrededor de las 02:00 horas, cuando un Volkswagen Fox, conducido por un hombre de 40 años identificado como Enrique Fabián M., perdió el control y despistó sobre la calzada.
Como consecuencia del impacto, el vehículo quedó en posición invertida, mientras que el conductor resultó ileso y no se registraron otras personas lesionadas.
Posteriormente, personal de la Comisaría Segunda dependiente de la Unidad Regional II le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo de 1,38 gramos de alcohol por litro de sangre. En consecuencia, se labró el acta de infracción correspondiente y el conductor quedó demorado en la dependencia policial.
El siniestro vial se registró alrededor de las 02:00 horas, cuando un Volkswagen Fox, conducido por un hombre de 40 años identificado como Enrique Fabián M., perdió el control y despistó sobre la calzada.
Como consecuencia del impacto, el vehículo quedó en posición invertida, mientras que el conductor resultó ileso y no se registraron otras personas lesionadas.
Posteriormente, personal de la Comisaría Segunda dependiente de la Unidad Regional II le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo de 1,38 gramos de alcohol por litro de sangre. En consecuencia, se labró el acta de infracción correspondiente y el conductor quedó demorado en la dependencia policial.
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