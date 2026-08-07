NOTICIAS MISIONES : La inflación de julio fue del 2% el dólar superará los $1.650 a fin de año, según relevamiento del Banco Central

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que fue publicado por el Banco Central, estimó que el valor del dólar alcanzará los $1.652 en diciembre de 2026. Además, calculó que la inflación de julio fue de 2%, mientras se espera el dato que dará a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).









En un informe, el REM del Banco Central expuso que un relevamiento de consultoras, centros de investigación y entidades financieras arrojó que el precio del dólar se mantendrá en un promedio de $1.512 en agosto, $1.546 en septiembre, $1.577 en octubre, $1.618 en noviembre y $1.652 en diciembre. También estimó que en enero de 2027 trepará a $1.688.



En tanto, también marcó que la inflación de julio de 2025 fue de 2%, aunque el Indec informará el dato el 13 de agosto. En esta línea, señaló que será del 1,8% en agosto, 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,8% en diciembre.



Por otro lado, reveló una caída del Producto Bruto Interno (PBI) del 0,4% en el segundo trimestre de 2026, aunque estimó una suba del 1% en el tercer y cuarto trimestre. Además, para 2026 estimó una suba del 2,7%.



Por su parte, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, se refirió a la inflación publicada por el Indec y mencionó distintos factores: "La tasa de inflación mensual se redujo significativamente. El IPC promedió 2,2% mensual en el trimestre. La desaceleración refleja la reversión de los factores transitorios que habían impulsado la inflación, como la estacionalidad, educación, indumentaria, actualizaciones de tarifas de electricidad y gas y el shock por Medio Oriente. Todos moderaron su presión alcista".



Por otro lado, en una conferencia de prensa sobre el Informe de Política Monetaria, la máxima autoridad de la entidad volvió a destacar el excedente público: "El superávit de las cuentas públicas continúa siendo el ancla del programa económico. En el segundo trimestre, el sector público nacional no financiero registró un superávit primario base caja equivalente a 0,9 puntos del PBI desestacionalizado anualizado".



"Este nivel no es comparable con el mismo periodo de 2025, porque se retrasó el pago de Impuesto a las Ganancias para julio. Para 2026, se espera que el sector público nacional alcance un resultado primario superavitario por tercer año consecutivo consistente con las previsiones de presupuesto nacional de 1,5% del PBI", agregó en esta línea. En un informe, el REM del Banco Central expuso que un relevamiento de consultoras, centros de investigación y entidades financieras arrojó que el precio del dólar se mantendrá en un promedio de $1.512 en agosto, $1.546 en septiembre, $1.577 en octubre, $1.618 en noviembre y $1.652 en diciembre. También estimó que en enero de 2027 trepará a $1.688.En tanto, también marcó que la inflación de julio de 2025 fue de 2%, aunque el Indec informará el dato el 13 de agosto. En esta línea, señaló que será del 1,8% en agosto, 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,8% en diciembre.Por otro lado, reveló una caída del Producto Bruto Interno (PBI) del 0,4% en el segundo trimestre de 2026, aunque estimó una suba del 1% en el tercer y cuarto trimestre. Además, para 2026 estimó una suba del 2,7%.Por su parte, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, se refirió a la inflación publicada por el Indec y mencionó distintos factores: "La tasa de inflación mensual se redujo significativamente. El IPC promedió 2,2% mensual en el trimestre. La desaceleración refleja la reversión de los factores transitorios que habían impulsado la inflación, como la estacionalidad, educación, indumentaria, actualizaciones de tarifas de electricidad y gas y el shock por Medio Oriente. Todos moderaron su presión alcista".Por otro lado, en una conferencia de prensa sobre el Informe de Política Monetaria, la máxima autoridad de la entidad volvió a destacar el excedente público: "El superávit de las cuentas públicas continúa siendo el ancla del programa económico. En el segundo trimestre, el sector público nacional no financiero registró un superávit primario base caja equivalente a 0,9 puntos del PBI desestacionalizado anualizado"."Este nivel no es comparable con el mismo periodo de 2025, porque se retrasó el pago de Impuesto a las Ganancias para julio. Para 2026, se espera que el sector público nacional alcance un resultado primario superavitario por tercer año consecutivo consistente con las previsiones de presupuesto nacional de 1,5% del PBI", agregó en esta línea.



