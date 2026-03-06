Noticias Misiones

NOTICIAS MISIONES : GUARAGUARA STREAMING Confirmó Los Invitados Especial para este Sábado



Este sábado estarán en vivo en GuaraGuara Streaming – VICENTE ACOSTA ,SANDRA BEATRIZ GALEANO Y ANDRESITO DE LIMA; donde cada invitado abordará con su estilo único que se caracterizan . Todo esto y mucho mas!!




En la Transmisión de este sábado estará en vivo en GuaraGuara Streaming – VICENTE ACOSTA (MARTILLERO Y CORREDOR INMOBILIARIO) quien nos contara los temas de actualidad mas trascendente en la City Posadeña



TAMBIÉN GUARAGUARA STREAMING confirmó el invitado especial ANDRESITO DE LIMA (MUSICO) quien nos abordara con su estilo unico en la musica regional y destacada en el mundo



La producción de GUARAGUARA STREAMING confirmó el invitado especial SANDRA BEATRIZ GALEANO (SUB- SECRETARIA DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD Y VIOLENCIA) que compartirá la tradicional transmisión de streaming este sábado donde el programa arranca en su horario habitual a las 21hs donde se hablara del tema del día
