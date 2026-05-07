NOTICIAS MISIONES : Refuerzan la prevención y la presencia policial en barrios, chacras y rutas misioneras

En continuidad con el trabajo preventivo que la Policía de Misiones viene desarrollando en toda la provincia, durante las últimas horas se intensificaron los operativos coordinados en zonas urbanas, rurales y corredores viales mediante patrullajes dinámicos, controles rotativos y monitoreo en tiempo real en los 79 municipios.



Los despliegues son ejecutados de manera simultánea por las distintas Unidades Regionales y divisiones especiales, reforzando la presencia policial en barrios, colonias y rutas estratégicas, no solo con tareas de prevención, sino también con asistencia directa y contacto permanente con la comunidad.



La presencia policial en las calles y caminos rurales tiene como objetivo anticiparse a situaciones delictivas, intervenir rápidamente ante emergencias y acompañar a vecinos, comerciantes, productores y conductores en su actividad diaria.



En los barrios, los patrullajes permiten detectar situaciones de conflicto, responder a requerimientos ciudadanos y reforzar la seguridad en sectores comerciales y residenciales, indicaron desde la Fuerza. Además, los efectivos mantienen contacto directo con los vecinos para atender inquietudes y brindar recomendaciones preventivas.



Mientras tanto, en las chacras y colonias, las recorridas rurales buscan acompañar al productor misionero, prevenir delitos vinculados al ámbito rural y garantizar presencia policial en zonas alejadas, donde muchas veces el vecino necesita una respuesta rápida, orientación o asistencia inmediata.



Por otra parte, en rutas y corredores viales, los controles preventivos apuntan a reducir siniestros, detectar maniobras peligrosas, verificar documentación y asistir a conductores que puedan requerir ayuda durante sus desplazamientos.



El despliegue también se complementa con herramientas tecnológicas integradas al sistema 911 y monitoreo en tiempo real, permitiendo coordinar patrullajes, optimizar los tiempos de respuesta y fortalecer la cobertura preventiva en distintos puntos de la provincia.



