NOTICIAS MISIONES : Un auto chocó una moto detenida y lesionó a dos hombres en Puerto Leoni
Ocurrió durante la tarde del viernes sobre la Ruta Nacional N.º 12, a la altura del kilómetro 1.451, en jurisdicción de Puerto Leoni. Como consecuencia del hecho, dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas al hospital local para su atención médica.
El hecho se registró alrededor de las 19:30 horas, cuando por causas que se investigan un automóvil Peugeot Partner, conducido por un hombre de 49 años, colisionó contra una motocicleta que se encontraba detenida en la banquina.
En ese contexto, el rodado menor era conducido por un joven de 27 años, quien se hallaba junto a su motocicleta Yamaha 140 cc, momento en el que se produjo el impacto, alcanzando también a un transeúnte de 26 años.
Tras el hecho, ambos lesionados fueron asistidos en el lugar y trasladados por Bomberos Voluntarios al Hospital de Jardín América, para recibir la atención médica correspondiente.
En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Puerto Leoni dependiente de la Unidad Regional IX, quienes realizaron las actuaciones de rigor para establecer las circunstancias del siniestro.
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