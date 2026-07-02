NOTICIAS MISIONES: Golpe a una banda en Posadas - siete detenidos tras allanamientos por un millonario robo
La Policía de Misiones concretó durante las primeras horas de este miércoles una serie de allanamientos simultáneos en la chacra 102 de Posadas, en el marco de la investigación por un millonario robo cometido en una vivienda donde funciona una verdulería. Como resultado del operativo fueron detenidas siete personas, de entre 19 y 51 años, y se secuestraron herramientas, una motocicleta, teléfonos celulares, dinero en efectivo, prendas de vestir, elementos presuntamente utilizados para cometer ilícitos y estupefacientes.
La investigación comenzó tras la denuncia de un comerciante de 51 años, quien el pasado 28 de junio constató que delincuentes habían ingresado a su vivienda, donde funciona una verdulería ubicada sobre la avenida Almirante Brown de Posadas. Del lugar sustrajeron alrededor de 500 mil pesos en efectivo, cadenas de oro valuadas en aproximadamente 800 mil pesos, herramientas y otros bienes.
Con las pruebas reunidas por los investigadores, el Juzgado de Instrucción N.º 6 ordenó tres allanamientos simultáneos, ejecutados durante las primeras horas de este miércoles por efectivos de la Comisaría Sexta de la Unidad Regional I.
En los procedimientos fueron detenidos Isaías Alexander A., Walter Javier L. (41), María de los Ángeles C. (27), alias "Choi", Alejandro Ezequiel S. (23), alias "Alesaniias", Mateo Gabriel M. (19), Luis Alberto M. (50) y María Aldana M. (26). Además, se recepcionaron declaraciones testimoniales y de familiares de algunos de los involucrados, conforme a lo dispuesto por el magistrado interviniente.
Durante los allanamientos se secuestraron una hidrolavadora, un compresor, dos amoladoras, una sierra circular, herramientas, cuchillos, una motocicleta Honda CB 190, dos teléfonos celulares, una mochila de delivery, una balaclava, una barreta, un martillo, dinero en efectivo, prendas de vestir y otros elementos que guardarían relación con la investigación. Asimismo, en uno de los inmuebles se incautaron dos plantines y más de 73 gramos de cannabis sativa, por lo que se dio intervención a la Justicia Federal.
Los detenidos y todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia. La investigación continúa para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y establecer si el grupo estaría relacionado con otros delitos contra la propiedad registrados en la ciudad.
La investigación comenzó tras la denuncia de un comerciante de 51 años, quien el pasado 28 de junio constató que delincuentes habían ingresado a su vivienda, donde funciona una verdulería ubicada sobre la avenida Almirante Brown de Posadas. Del lugar sustrajeron alrededor de 500 mil pesos en efectivo, cadenas de oro valuadas en aproximadamente 800 mil pesos, herramientas y otros bienes.
Con las pruebas reunidas por los investigadores, el Juzgado de Instrucción N.º 6 ordenó tres allanamientos simultáneos, ejecutados durante las primeras horas de este miércoles por efectivos de la Comisaría Sexta de la Unidad Regional I.
En los procedimientos fueron detenidos Isaías Alexander A., Walter Javier L. (41), María de los Ángeles C. (27), alias "Choi", Alejandro Ezequiel S. (23), alias "Alesaniias", Mateo Gabriel M. (19), Luis Alberto M. (50) y María Aldana M. (26). Además, se recepcionaron declaraciones testimoniales y de familiares de algunos de los involucrados, conforme a lo dispuesto por el magistrado interviniente.
Durante los allanamientos se secuestraron una hidrolavadora, un compresor, dos amoladoras, una sierra circular, herramientas, cuchillos, una motocicleta Honda CB 190, dos teléfonos celulares, una mochila de delivery, una balaclava, una barreta, un martillo, dinero en efectivo, prendas de vestir y otros elementos que guardarían relación con la investigación. Asimismo, en uno de los inmuebles se incautaron dos plantines y más de 73 gramos de cannabis sativa, por lo que se dio intervención a la Justicia Federal.
Los detenidos y todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia. La investigación continúa para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y establecer si el grupo estaría relacionado con otros delitos contra la propiedad registrados en la ciudad.
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