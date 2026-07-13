NOTICIAS MISIONES : La Selección argentina vestirá de azul ante Inglaterra
Cábala histórica: la Selección argentina vestirá de azul ante Inglaterra, en un guiño a 1986 y 1998
La Selección argentina disputará este miércoles la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra con su camiseta alternativa azul y negra, según confirmó la FIFA. La elección remite a dos antecedentes memorables: las victorias ante el conjunto inglés en México 1986 y Francia 1998.
El encuentro se jugará desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y será el primer cruce entre ambos seleccionados en una semifinal mundialista. Además, será la tercera vez que Argentina enfrente a Inglaterra en una Copa del Mundo utilizando una indumentaria predominantemente azul.
La casaca actual, de base negra con detalles azules inspirados en el fileteado porteño, ya fue utilizada en la fase de grupos ante Jordania. En cambio, las derrotas mundialistas frente a los ingleses en 1966 y Corea-Japón 2002 se produjeron con la tradicional camiseta celeste y blanca.
El antecedente más recordado se remonta al Mundial de México 1986, cuando el equipo de Carlos Salvador Bilardo venció 2-1 a Inglaterra con los históricos goles de Diego Maradona, la recordada “Mano de Dios” y el célebre “Gol del Siglo”. Doce años más tarde, en Francia 1998, el seleccionado dirigido por Daniel Passarella eliminó a Inglaterra por penales tras igualar 2-2, en un partido que quedó marcado por el gol de Javier Zanetti.
Las campañas de 1986, 1998 y 2026 presentan además varias coincidencias: Argentina llegó invicta al duelo con Inglaterra en las tres ediciones y, tanto en 1998 como en el actual certamen, ganó todos sus partidos de la fase de grupos. También se repite la presencia de un rival asiático antes del cruce con los ingleses y el aporte goleador de los defensores en el recorrido albiceleste.
La Selección argentina disputará este miércoles la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra con su camiseta alternativa azul y negra, según confirmó la FIFA. La elección remite a dos antecedentes memorables: las victorias ante el conjunto inglés en México 1986 y Francia 1998.
El encuentro se jugará desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y será el primer cruce entre ambos seleccionados en una semifinal mundialista. Además, será la tercera vez que Argentina enfrente a Inglaterra en una Copa del Mundo utilizando una indumentaria predominantemente azul.
La casaca actual, de base negra con detalles azules inspirados en el fileteado porteño, ya fue utilizada en la fase de grupos ante Jordania. En cambio, las derrotas mundialistas frente a los ingleses en 1966 y Corea-Japón 2002 se produjeron con la tradicional camiseta celeste y blanca.
El antecedente más recordado se remonta al Mundial de México 1986, cuando el equipo de Carlos Salvador Bilardo venció 2-1 a Inglaterra con los históricos goles de Diego Maradona, la recordada “Mano de Dios” y el célebre “Gol del Siglo”. Doce años más tarde, en Francia 1998, el seleccionado dirigido por Daniel Passarella eliminó a Inglaterra por penales tras igualar 2-2, en un partido que quedó marcado por el gol de Javier Zanetti.
Las campañas de 1986, 1998 y 2026 presentan además varias coincidencias: Argentina llegó invicta al duelo con Inglaterra en las tres ediciones y, tanto en 1998 como en el actual certamen, ganó todos sus partidos de la fase de grupos. También se repite la presencia de un rival asiático antes del cruce con los ingleses y el aporte goleador de los defensores en el recorrido albiceleste.
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