NOTICIAS MISIONES : La Selección argentina vestirá de azul ante Inglaterra

Cábala histórica: la Selección argentina vestirá de azul ante Inglaterra, en un guiño a 1986 y 1998





La Selección argentina disputará este miércoles la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra con su camiseta alternativa azul y negra, según confirmó la FIFA. La elección remite a dos antecedentes memorables: las victorias ante el conjunto inglés en México 1986 y Francia 1998.



El encuentro se jugará desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y será el primer cruce entre ambos seleccionados en una semifinal mundialista. Además, será la tercera vez que Argentina enfrente a Inglaterra en una Copa del Mundo utilizando una indumentaria predominantemente azul.







