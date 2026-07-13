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lunes, 13 de julio de 2026

NOTICIAS MISIONES: Detuvieron al motociclista que atropelló y mató a un soldado sobre la Costanera de Posadas

La investigación por la muerte de Rodrigo Adán Barrientos, de 26 años, ocurrida este domingo sobre la avenida Costanera de Posadas, permitió identificar y detener al presunto conductor de la motocicleta involucrada en el hecho. La Dirección de Homicidios de la Policía de Misiones llegó hasta el sospechoso tras analizar cámaras de seguridad, realizar tareas investigativas y un ciberpatrullaje.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados y otros elementos incorporados a la causa, el motociclista presuntamente realizaba maniobras peligrosas ("willy") al momento del impacto. Tras la colisión fatal, habría sido interceptado por un grupo de personas, por lo que abandonó la motocicleta en las inmediaciones y escapó a pie.




A partir de los datos del rodado secuestrado, el relevamiento de cámaras de seguridad y un barrido realizado por los investigadores en redes sociales, especialmente en Facebook Marketplace, los efectivos detectaron una publicación donde se ofrecía a la venta una motocicleta Gilera Smash 110 cc de idénticas características a la involucrada en el hecho. Esa pista permitió identificar al presunto propietario.

Tras verificar la información mediante los sistemas policiales, cerca de las 16 horas los investigadores localizaron, en el barrio Madariaga de Posadas, el domicilio de quien fue identificado como Juan Gabriel D. N. (18). En el lugar procedieron a su inmediata detención en averiguación del hecho.

Durante el procedimiento, la Dirección General de Policía Científica secuestró prendas de vestir que serían coincidentes con las observadas en las filmaciones obtenidas durante la investigación. Además, se le practicó el correspondiente test de alcoholemia, cuyo resultado será incorporado a la causa.
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