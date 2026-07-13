NOTICIAS MISIONES : Fritzler hizo historia en Posadas y le dio a Mercedes-Benz su primera victoria en el Turismo Carretera
Se quedó con la final de la octava fecha del Turismo Carretera Otto Fritzler, En disputada este domingo en el Autódromo Rosamonte de Posadas, y escribió una página histórica al darle a Mercedes-Benz su primer triunfo en la máxima categoría del automovilismo argentino.
El piloto del Prestige Auto Racing Team consiguió su tercera victoria en el TC, tras superar a Nicolás Bonelli, que finalizó segundo, mientras que Julián Santero completó el podio. En tanto, Jonatan Castellano (Dodge Challenger) conservó el liderazgo del campeonato.
Con este resultado, Mercedes-Benz se convirtió en la octava marca en ganar una competencia de Turismo Carretera, sumándose a la lista integrada por Ford, Chevrolet, Dodge, Torino, Toyota, Volvo y BMW.
Un triunfo histórico y un regreso al éxito
Para Fritzler significó además el regreso a la victoria luego de 15 carreras. Su último festejo había sido precisamente en Posadas, el 22 de junio de 2025, cuando competía con un Toyota Camry del Pradecon Racing.
El piloto de San Miguel alcanzó así una marca particular: logró sus tres victorias en el TC con tres marcas y equipos diferentes. La primera fue con un Ford Falcon en Termas de Río Hondo en 2023, la segunda con Toyota en Posadas en 2025 y ahora con Mercedes-Benz en la temporada 2026.
Una maniobra decisiva para quedarse con la final
La carrera comenzó con Nicolás Bonelli, ganador de la serie más rápida, largando desde la primera posición junto a Christian Ledesma. Detrás se ubicaban Fritzler, autor de la pole position, y Julián Santero.
Tras una competencia con algunas neutralizaciones por incidentes, Fritzler comenzó a avanzar. En la séptima vuelta superó a Ledesma y quedó como escolta de Bonelli. Más adelante, una nueva salida del Auto de Seguridad volvió a compactar el pelotón y le dio una nueva oportunidad.
En el giro 13, el piloto de Mercedes ejecutó una gran maniobra por el sector externo de una curva para superar a Bonelli, tomar el liderazgo y mantenerse al frente hasta la bandera a cuadros.
Bonelli volvió al podio y Santero sigue sumando
Para Nicolás Bonelli, el segundo puesto significó igualar su mejor resultado en el Turismo Carretera. El entrerriano no terminaba como escolta desde agosto de 2015, cuando lo consiguió en Olavarría al volante de un Ford Falcon.
Por su parte, Julián Santero volvió a subir al podio por primera vez desde su triunfo en la segunda fecha disputada en Viedma. El mendocino, que estrenó motores preparados por Rody Agut durante el fin de semana, ratificó su buen momento tras haber finalizado cuarto en la carrera anterior, disputada en Rafaela.
El piloto del Prestige Auto Racing Team consiguió su tercera victoria en el TC, tras superar a Nicolás Bonelli, que finalizó segundo, mientras que Julián Santero completó el podio. En tanto, Jonatan Castellano (Dodge Challenger) conservó el liderazgo del campeonato.
Con este resultado, Mercedes-Benz se convirtió en la octava marca en ganar una competencia de Turismo Carretera, sumándose a la lista integrada por Ford, Chevrolet, Dodge, Torino, Toyota, Volvo y BMW.
Un triunfo histórico y un regreso al éxito
Para Fritzler significó además el regreso a la victoria luego de 15 carreras. Su último festejo había sido precisamente en Posadas, el 22 de junio de 2025, cuando competía con un Toyota Camry del Pradecon Racing.
El piloto de San Miguel alcanzó así una marca particular: logró sus tres victorias en el TC con tres marcas y equipos diferentes. La primera fue con un Ford Falcon en Termas de Río Hondo en 2023, la segunda con Toyota en Posadas en 2025 y ahora con Mercedes-Benz en la temporada 2026.
Una maniobra decisiva para quedarse con la final
La carrera comenzó con Nicolás Bonelli, ganador de la serie más rápida, largando desde la primera posición junto a Christian Ledesma. Detrás se ubicaban Fritzler, autor de la pole position, y Julián Santero.
Tras una competencia con algunas neutralizaciones por incidentes, Fritzler comenzó a avanzar. En la séptima vuelta superó a Ledesma y quedó como escolta de Bonelli. Más adelante, una nueva salida del Auto de Seguridad volvió a compactar el pelotón y le dio una nueva oportunidad.
En el giro 13, el piloto de Mercedes ejecutó una gran maniobra por el sector externo de una curva para superar a Bonelli, tomar el liderazgo y mantenerse al frente hasta la bandera a cuadros.
Bonelli volvió al podio y Santero sigue sumando
Para Nicolás Bonelli, el segundo puesto significó igualar su mejor resultado en el Turismo Carretera. El entrerriano no terminaba como escolta desde agosto de 2015, cuando lo consiguió en Olavarría al volante de un Ford Falcon.
Por su parte, Julián Santero volvió a subir al podio por primera vez desde su triunfo en la segunda fecha disputada en Viedma. El mendocino, que estrenó motores preparados por Rody Agut durante el fin de semana, ratificó su buen momento tras haber finalizado cuarto en la carrera anterior, disputada en Rafaela.
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