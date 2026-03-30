NOTICIAS MISIONES : El Gobernador Passalacqua fue abordado por productores por el precio de la yerba
El Gobernador Passalacqua fue abordado por productores en Campo Grande por el precio de la yerba
La protesta fue encabezada por el productor tabacalero Maxi Off, quien semanas atrás también había participado en reclamos que incluso frenaron el acopio de tabaco.
Ocurrió durante los festejos por el 80° aniversario de la localidad, donde el gobernador Hugo Passalacqua fue abordado por productores que manifestaron su descontento por los bajos precios que reciben por la yerba mate.
La protesta fue encabezada por el productor tabacalero Maxi Off, quien semanas atrás también había participado en reclamos que incluso frenaron el acopio de tabaco.
El planteo refleja el creciente malestar dentro del sector productivo, que viene advirtiendo dificultades para sostener la actividad.
Ocurrió durante los festejos por el 80° aniversario de la localidad, donde el gobernador Hugo Passalacqua fue abordado por productores que manifestaron su descontento por los bajos precios que reciben por la yerba mate.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario