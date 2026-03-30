NOTICIAS MISIONES : El Gobernador Passalacqua fue abordado por productores por el precio de la yerba

El Gobernador Passalacqua fue abordado por productores en Campo Grande por el precio de la yerba



La protesta fue encabezada por el productor tabacalero Maxi Off, quien semanas atrás también había participado en reclamos que incluso frenaron el acopio de tabaco.















El planteo refleja el creciente malestar dentro del sector productivo, que viene advirtiendo dificultades para sostener la actividad.