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lunes, 30 de marzo de 2026

NOTICIAS MISIONES : Choque de camiones en el puente Piray Guazú dejó tres heridos

Dos camiones chocaron este lunes en el kilómetro 1533 de la ruta nacional 12, sobre el puente Piray Guazú. El siniestro dejó tres personas con lesiones graves, todas fueron trasladadas al hospital SAMIC de Puerto Iguazú.



Un camión Scania, conducido por un hombre domiciliado en Jardín América, y un camión Mercedes Benz, tripulado por Walter M. como conductor y Martín F. como acompañante, chocaron de frente este lunes alrededor de las 7:20 sobre el puente Piray Guazú —conocido como puente banana—, en el kilómetro 1533 de la ruta nacional 12 en Eldorado. Ambos vehículos circulaban en sentidos opuestos al momento del impacto.

Los tres ocupantes resultaron con lesiones graves y fueron trasladados al hospital SAMIC de Puerto Iguazú para su evaluación médica.

El choque dejó el tránsito parcialmente interrumpido en la zona, ya que se liberó un lado del carril. Personal policial y de seguridad vial trabajaba

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