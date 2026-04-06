NOTICIAS MISIONES : Misiones recibe un adelanto financiero de Nación como parte de la deuda histórica
Misiones recibe un adelanto financiero de Nación como parte de la deuda histórica
El Gobierno nacional dispuso anticipos por $400.000 millones para doce provincias, entre ellas Misiones. Desde el gobierno provincial aclararon que los fondos representan apenas una cuarta parte de lo que Nación adeuda a la provincia.
El Poder Ejecutivo Nacional oficializó este lunes, mediante el Decreto 219/2026, un anticipo financiero de hasta $400.000 millones para doce provincias, entre ellas Misiones. Los fondos deberán ser reintegrados dentro del presente ejercicio fiscal, con una tasa de interés del 15% anual, mediante retenciones automáticas de la coparticipación.
En el caso de Misiones, el monto asignado representa unos $94.000 millones. El ministro de Hacienda provincial, Adolfo Safrán, explicó que la decisión de aceptar el adelanto responde a la caída de la recaudación y de la coparticipación, que generan una pérdida mensual de alrededor de $40.000 millones.
“Un pago a cuenta de la deuda histórica”
Safrán subrayó que estos fondos no deben interpretarse como un favor, sino como parte de las obligaciones pendientes que Nación mantiene con Misiones, cuya cifra asciende a $350.000 millones. “Aceptamos un adelanto financiero del Estado nacional equivalente a un cuarto de lo que nos ofrecieron, pero con una premisa clara: estos fondos son, en realidad, un pago a cuenta de las deudas históricas que la Nación mantiene con nuestra provincia”, explicó en sus redes sociales.
El Gobierno nacional dispuso anticipos por $400.000 millones para doce provincias, entre ellas Misiones. Desde el gobierno provincial aclararon que los fondos representan apenas una cuarta parte de lo que Nación adeuda a la provincia.
El Poder Ejecutivo Nacional oficializó este lunes, mediante el Decreto 219/2026, un anticipo financiero de hasta $400.000 millones para doce provincias, entre ellas Misiones. Los fondos deberán ser reintegrados dentro del presente ejercicio fiscal, con una tasa de interés del 15% anual, mediante retenciones automáticas de la coparticipación.
En el caso de Misiones, el monto asignado representa unos $94.000 millones. El ministro de Hacienda provincial, Adolfo Safrán, explicó que la decisión de aceptar el adelanto responde a la caída de la recaudación y de la coparticipación, que generan una pérdida mensual de alrededor de $40.000 millones.
“Un pago a cuenta de la deuda histórica”
Safrán subrayó que estos fondos no deben interpretarse como un favor, sino como parte de las obligaciones pendientes que Nación mantiene con Misiones, cuya cifra asciende a $350.000 millones. “Aceptamos un adelanto financiero del Estado nacional equivalente a un cuarto de lo que nos ofrecieron, pero con una premisa clara: estos fondos son, en realidad, un pago a cuenta de las deudas históricas que la Nación mantiene con nuestra provincia”, explicó en sus redes sociales.
Defensa de los recursos misioneros en un contexto económico complejo— Adolfo Safrán (@adolfosafran) April 2, 2026
A propósito de lo que ha salido publicado en algunos medios nacionales acerca del adelanto financiero que recibiremos algunas provincias, me permito explicar:
Ante la caída de la coparticipación y la… pic.twitter.com/q0YJFuTTVy
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