martes, 27 de enero de 2026

NOTICIAS MISIONES : Passalacqua anunció la fecha de pago a estatales misioneros

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció que este sábado 31 de enero estarán depositados los haberes correspondiente a enero 2026 a empleados estatales y jubilados de la administración pública provincial.

El anuncio fue confirmado a través de sus redes sociales: “Informo que este sábado 31 de enero estarán acreditados los haberes de los trabajadores activos del Estado provincial y de los jubilados, pensionados y retirados del IPS”.



a la/s
