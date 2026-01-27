NOTICIAS MISIONES : Passalacqua anunció la fecha de pago a estatales misioneros

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció que este sábado 31 de enero estarán depositados los haberes correspondiente a enero 2026 a empleados estatales y jubilados de la administración pública provincial.



El anuncio fue confirmado a través de sus redes sociales: “Informo que este sábado 31 de enero estarán acreditados los haberes de los trabajadores activos del Estado provincial y de los jubilados, pensionados y retirados del IPS”.



