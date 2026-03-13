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viernes, 13 de marzo de 2026

NOTICIAS MISIONES : EL GOBERNADOR Hugo Passalacqua pidió que el intendente de Caraguatay, Mario Peyer solicite licencia y se someta a la investigación judicial por una denuncia de abuso sexual

El planteo fue realizado por el mandatario provincial luego de que una trabajadora del Concejo Deliberante acusara al jefe comunal ante la Justicia de Puerto Rico por presuntos hechos de violencia sexual.


El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, pidió que el intendente de Caraguatay, Mario Peyer, solicite licencia y se someta a la investigación judicial por una denuncia de abuso sexual presentada en contra del jefe comunal.

El planteo fue realizado este miércoles a través de sus redes sociales, luego de que la causa quedara radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico.

“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, expresó el mandatario provincial.


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