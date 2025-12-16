Noticias Misiones

martes, 16 de diciembre de 2025

NOTICIAS MISIONES : Siniestro vial dejó un hombre lesionado en Posadas

Ayer, alrededor de las 20:43 horas, se registró un siniestro vial en la intersección de la avenida Bustamante y la calle 95, donde un automóvil Volkswagen Taos, conducido por un hombre de 48 años, colisionó con una motocicleta Motomel S2 de 150 cc, al mando de un hombre de 35.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor resultó lesionado y fue trasladado en ambulancia al Hospital Dr. René Favaloro para su evaluación médica.

Asimismo, se practicó el test de alcoholemia al conductor del vehículo de mayor porte, el cual arrojó resultado negativo (0,0 g/l).

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Décimo Séptima, dependiente de la UR-I, junto a efectivos de Científica y un bioquímico, quienes realizaron las tareas de rigor.



a la/s
