NOTICIAS MISIONES : Passalacqua impulsa en Perú una ruta de turismo religioso internacional que unirá Lambayeque con Misiones
El gobernador Hugo Passalacqua mantuvo una reunión de trabajo con el gobernador regional de Lambayeque para analizar la creación de un circuito turístico internacional. La propuesta busca vincular el Camino Jesuítico de Misiones con la “Ruta del Papa León XIV”.
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, mantuvo una reunión institucional con el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores, en el marco de una agenda de trabajo destinada a fortalecer los vínculos turísticos y culturales entre la provincia y el norte del Perú. Durante el encuentro se analizaron oportunidades de cooperación para desarrollar un circuito turístico internacional que articule los atractivos naturales, históricos y religiosos de ambos territorios.
La propuesta apunta a vincular el Camino Jesuítico de Misiones con la denominada “Ruta del Papa León XIV”, un recorrido lanzado en 2025 en Lambayeque que incluye 22 puntos emblemáticos del norte peruano. Entre ellos se encuentran la Catedral de Chiclayo, el Museo Tumbas Reales de Sipán, el Bosque de Pómac y la playa de Pimentel, lugares que combinan valor patrimonial, arqueológico y natural.
Esta iniciativa busca posicionar a ambas regiones como destinos internacionales de turismo religioso y cultural. La integración entre destinos permitiría ampliar las posibilidades de desarrollo económico vinculadas al turismo, generando nuevas oportunidades para las comunidades de ambos territorios.
Durante la reunión, Passalacqua destacó el valor de generar vínculos entre regiones que comparten historia y tradiciones. Señaló que estos proyectos trascienden lo estrictamente turístico y se apoyan también en elementos culturales y espirituales. En ese sentido, remarcó que la provincia cuenta con una identidad marcada por el legado jesuítico y por una biodiversidad única, que complementa las propuestas turísticas del Perú.
“El turismo genera divisas, trabajo y oportunidades para nuestra gente. Pero además permite mostrar al mundo lo que somos y lo que tenemos”, señaló el gobernador. Asimismo, destacó que el contexto actual del mundo refuerza la importancia de avanzar en proyectos de cooperación entre regiones. “En un mundo turbulento, con conflictos y tensiones, dos gobernadores están apostando al trabajo conjunto, a la convivencia, a la paz y a la hermandad entre nuestros pueblos”, expresó.
Passalacqua también subrayó la relevancia de la conectividad aérea entre ambos destinos, especialmente a partir del vuelo directo entre Lima e Iguazú, inaugurado recientemente. Esta conexión permite acercar los destinos turísticos sin necesidad de pasar por Buenos Aires. “Conectar nuestros destinos es fundamental. Una provincia puede ser muy bella, pero si no acercás a la gente es difícil que la puedan disfrutar”, afirmó.
Además, remarcó el potencial turístico de Misiones más allá de las Cataratas del Iguazú, destacando el valor de la selva paranaense y la riqueza cultural de los pueblos jesuíticos. “Misiones es una provincia particularmente bella por su biodiversidad. Tenemos la mayor reserva continua de selva después de la Amazonía y más del 50 por ciento de la biodiversidad argentina”, explicó.
Participaron del encuentro el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua; el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores; el ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa; el embajador argentino en Perú, Samuel Ortiz Basualdo; y otras autoridades gubernamentales de ambos territorios.
Valoraron la cooperación turística para el desarrollo regional
Por su parte, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores, destacó la importancia del trabajo conjunto con Misiones para potenciar el turismo religioso y cultural. El mandatario peruano explicó que la denominada “Ruta del Papa León XIV” busca rescatar el legado pastoral del actual pontífice en la región, al tiempo que promueve otros atractivos naturales y culturales del norte del Perú.
“Esto nos abre muchas oportunidades para que despegue el turismo en la región. No solamente tenemos la ruta turística del Papa, sino también nuestros bosques, nuestras playas y nuestra gastronomía”, señaló. En ese sentido, Pérez Flores destacó que la integración con Misiones permitirá fortalecer la proyección internacional de ambos destinos y avanzar hacia estándares turísticos cada vez más competitivos.
“Misiones tiene su magia y queremos conectarla con el mundo”
Durante la jornada, el gobernador también brindó una entrevista a la periodista Diana Zileri, de la revista peruana Caretas, en la que destacó el potencial de crecimiento turístico de la provincia y la importancia de fortalecer la conectividad internacional. “El turismo es una de las grandes bases de la economía misionera junto con la agricultura y la forestoindustria. Tiene un techo muy alto que todavía debemos alcanzar”, sostuvo.
Asimismo, remarcó que el nuevo vínculo aéreo entre Lima e Iguazú abre nuevas posibilidades para integrar circuitos turísticos y culturales. “El turismo es exportar belleza y cultura. Misiones tiene su magia y queremos conectarla con el mundo”, concluyó.
Conectividad y promoción internacional: la apuesta de Misiones para dinamizar la economía a través del turismo
El mandatario misionero remarcó el papel estratégico del turismo en la economía misionera y su potencial de crecimiento a partir de una mayor conectividad internacional. “El turismo es una de las tres grandes patas que tiene Misiones junto a la agricultura y la forestoindustria”, afirmó Passalacqua. En ese sentido, sostuvo que la actividad posee “una capacidad de desarrollo con un techo muy alto y tenemos que llegar hasta ahí”.
Uno de los ejes centrales de la misión es consolidar la conexión aérea entre Lima e Iguazú, inaugurada el primero de diciembre, que permite vincular a la provincia con uno de los principales centros de conexión del continente.
“Antes, llegar desde Lima hasta Misiones era una travesía”, explicó el gobernador. Según indicó, el nuevo vuelo abre la puerta a una red mucho más amplia de destinos. “Nos interesa vincularnos de esta manera sin tener que pasar por Buenos Aires”, señaló.
En ese marco, Passalacqua destacó que Lima funciona como un hub regional que conecta con alrededor de 70 destinos internacionales. Por ello, el Gobierno provincial busca fortalecer la ruta aérea y sumar nuevas compañías que amplíen la conectividad.
Reuniones con agencias y aerolíneas
La agenda oficial también incluyó encuentros con operadores turísticos y empresas del sector. Entre ellos se destacó una reunión con la empresa Vida Tour, vinculada al Congreso Iguazú que reunirá próximamente a unas 100 agencias de viajes.
Por la tarde, el gobernador participó de un encuentro con directivos de la aerolínea LATAM en sus oficinas de Lima. Allí se analizaron estrategias para potenciar la conexión directa entre Iguazú y el principal hub aéreo de Sudamérica.
Desde el Gobierno provincial sostienen que fortalecer esta ruta permitirá atraer más visitantes internacionales hacia Misiones y dinamizar sectores económicos vinculados al turismo.
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, mantuvo una reunión institucional con el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores, en el marco de una agenda de trabajo destinada a fortalecer los vínculos turísticos y culturales entre la provincia y el norte del Perú. Durante el encuentro se analizaron oportunidades de cooperación para desarrollar un circuito turístico internacional que articule los atractivos naturales, históricos y religiosos de ambos territorios.
La propuesta apunta a vincular el Camino Jesuítico de Misiones con la denominada “Ruta del Papa León XIV”, un recorrido lanzado en 2025 en Lambayeque que incluye 22 puntos emblemáticos del norte peruano. Entre ellos se encuentran la Catedral de Chiclayo, el Museo Tumbas Reales de Sipán, el Bosque de Pómac y la playa de Pimentel, lugares que combinan valor patrimonial, arqueológico y natural.
Esta iniciativa busca posicionar a ambas regiones como destinos internacionales de turismo religioso y cultural. La integración entre destinos permitiría ampliar las posibilidades de desarrollo económico vinculadas al turismo, generando nuevas oportunidades para las comunidades de ambos territorios.
Durante la reunión, Passalacqua destacó el valor de generar vínculos entre regiones que comparten historia y tradiciones. Señaló que estos proyectos trascienden lo estrictamente turístico y se apoyan también en elementos culturales y espirituales. En ese sentido, remarcó que la provincia cuenta con una identidad marcada por el legado jesuítico y por una biodiversidad única, que complementa las propuestas turísticas del Perú.
“El turismo genera divisas, trabajo y oportunidades para nuestra gente. Pero además permite mostrar al mundo lo que somos y lo que tenemos”, señaló el gobernador. Asimismo, destacó que el contexto actual del mundo refuerza la importancia de avanzar en proyectos de cooperación entre regiones. “En un mundo turbulento, con conflictos y tensiones, dos gobernadores están apostando al trabajo conjunto, a la convivencia, a la paz y a la hermandad entre nuestros pueblos”, expresó.
Passalacqua también subrayó la relevancia de la conectividad aérea entre ambos destinos, especialmente a partir del vuelo directo entre Lima e Iguazú, inaugurado recientemente. Esta conexión permite acercar los destinos turísticos sin necesidad de pasar por Buenos Aires. “Conectar nuestros destinos es fundamental. Una provincia puede ser muy bella, pero si no acercás a la gente es difícil que la puedan disfrutar”, afirmó.
Además, remarcó el potencial turístico de Misiones más allá de las Cataratas del Iguazú, destacando el valor de la selva paranaense y la riqueza cultural de los pueblos jesuíticos. “Misiones es una provincia particularmente bella por su biodiversidad. Tenemos la mayor reserva continua de selva después de la Amazonía y más del 50 por ciento de la biodiversidad argentina”, explicó.
Participaron del encuentro el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua; el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores; el ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa; el embajador argentino en Perú, Samuel Ortiz Basualdo; y otras autoridades gubernamentales de ambos territorios.
Valoraron la cooperación turística para el desarrollo regional
Por su parte, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores, destacó la importancia del trabajo conjunto con Misiones para potenciar el turismo religioso y cultural. El mandatario peruano explicó que la denominada “Ruta del Papa León XIV” busca rescatar el legado pastoral del actual pontífice en la región, al tiempo que promueve otros atractivos naturales y culturales del norte del Perú.
“Esto nos abre muchas oportunidades para que despegue el turismo en la región. No solamente tenemos la ruta turística del Papa, sino también nuestros bosques, nuestras playas y nuestra gastronomía”, señaló. En ese sentido, Pérez Flores destacó que la integración con Misiones permitirá fortalecer la proyección internacional de ambos destinos y avanzar hacia estándares turísticos cada vez más competitivos.
“Misiones tiene su magia y queremos conectarla con el mundo”
Durante la jornada, el gobernador también brindó una entrevista a la periodista Diana Zileri, de la revista peruana Caretas, en la que destacó el potencial de crecimiento turístico de la provincia y la importancia de fortalecer la conectividad internacional. “El turismo es una de las grandes bases de la economía misionera junto con la agricultura y la forestoindustria. Tiene un techo muy alto que todavía debemos alcanzar”, sostuvo.
Asimismo, remarcó que el nuevo vínculo aéreo entre Lima e Iguazú abre nuevas posibilidades para integrar circuitos turísticos y culturales. “El turismo es exportar belleza y cultura. Misiones tiene su magia y queremos conectarla con el mundo”, concluyó.
Conectividad y promoción internacional: la apuesta de Misiones para dinamizar la economía a través del turismo
El mandatario misionero remarcó el papel estratégico del turismo en la economía misionera y su potencial de crecimiento a partir de una mayor conectividad internacional. “El turismo es una de las tres grandes patas que tiene Misiones junto a la agricultura y la forestoindustria”, afirmó Passalacqua. En ese sentido, sostuvo que la actividad posee “una capacidad de desarrollo con un techo muy alto y tenemos que llegar hasta ahí”.
Uno de los ejes centrales de la misión es consolidar la conexión aérea entre Lima e Iguazú, inaugurada el primero de diciembre, que permite vincular a la provincia con uno de los principales centros de conexión del continente.
“Antes, llegar desde Lima hasta Misiones era una travesía”, explicó el gobernador. Según indicó, el nuevo vuelo abre la puerta a una red mucho más amplia de destinos. “Nos interesa vincularnos de esta manera sin tener que pasar por Buenos Aires”, señaló.
En ese marco, Passalacqua destacó que Lima funciona como un hub regional que conecta con alrededor de 70 destinos internacionales. Por ello, el Gobierno provincial busca fortalecer la ruta aérea y sumar nuevas compañías que amplíen la conectividad.
Reuniones con agencias y aerolíneas
La agenda oficial también incluyó encuentros con operadores turísticos y empresas del sector. Entre ellos se destacó una reunión con la empresa Vida Tour, vinculada al Congreso Iguazú que reunirá próximamente a unas 100 agencias de viajes.
Por la tarde, el gobernador participó de un encuentro con directivos de la aerolínea LATAM en sus oficinas de Lima. Allí se analizaron estrategias para potenciar la conexión directa entre Iguazú y el principal hub aéreo de Sudamérica.
Desde el Gobierno provincial sostienen que fortalecer esta ruta permitirá atraer más visitantes internacionales hacia Misiones y dinamizar sectores económicos vinculados al turismo.
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