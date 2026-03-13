NOTICIAS MISIONES : Los senadores del Frente Renovador Carlos Arce y Sonia Rojas Decut renunciaron al aumento DE MAS DE 11 MILLONES
Los senadores del Frente Renovador Neo, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, renunciaron al reciente aumento del 9,4% de la dieta de los parlamentarios, que llevó el salario a poco más de $11 millones.
“Renunciamos al aumento de dieta para honrar nuestro compromiso con los misioneros”, se titula el comunicado difundido por los parlamentarios en el sitio web de la Renovación y las redes sociales.
El pronunciamiento señala que Arce y Rojas Decut “reafirmaron su compromiso con la austeridad y el ejemplo en la función pública ante el contexto económico nacional”.
“Desde el misionerismo, reafirmamos una convicción que guía nuestra forma de hacer política: la responsabilidad con la gente y la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos”, proclaman.
Dicen que decidieron renunciar a este último aumento salarial, “entendiendo que el contexto económico que atraviesa el país exige gestos claros de austeridad y compromiso por parte de quienes ocupamos responsabilidades institucionales”.
“La decisión responde al compromiso asumido con el pueblo misionero, que espera de sus representantes cercanía, empatía y una conducta acorde a las dificultades que atraviesan muchas familias argentinas”, señala. “Creemos que la política debe estar al servicio de la gente, y que ese servicio comienza por dar el ejemplo”, argumentan.
“En tiempos complejos, los representantes públicos debemos actuar con prudencia, responsabilidad y sensibilidad social”, dicen Arce y Rojas Decut y finalizan: “Por eso, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por Misiones con la misma convicción de siempre, sosteniendo una política basada en el ejemplo, la austeridad y la coherencia entre el decir y el hacer”.
Los aumentos
Las autoridades del Senado y los gremios legislativos acordaron el miércoles un aumento acumulativo del 12,5% que impacta en las dietas de los senadores, debido a que están enganchadas a las paritarias de los trabajadores de la Cámara.
Esto es así, por la Resolución 8/24, aprobada por el Senado hace dos años, en una polémica votación que se concretó a mano alzada, que ató las dietas a la paritaria legislativa, donde se negocia el valor del módulo, que es la unidad de medida de los salarios. Según esta normativa, la dieta equivale a 2.500 módulos.
A la dieta hay que sumar otros dos conceptos: los gastos de representación, que equivalen a unos 1.000 módulos; y desarraigo, que equivale a otros 500 módulos y aplica únicamente a los parlamentarios de las provincias.
La posibilidad de los senadores de renunciar individualmente a los aumentos es nueva. Fue incorporada a la normativa del Senado en junio de 2025 por la titular de la Cámara, la vicepresidenta Victoria Villarruel, como consecuencia de las polémicas por incrementos salariales anteriores.
“Renunciamos al aumento de dieta para honrar nuestro compromiso con los misioneros”, se titula el comunicado difundido por los parlamentarios en el sitio web de la Renovación y las redes sociales.
El pronunciamiento señala que Arce y Rojas Decut “reafirmaron su compromiso con la austeridad y el ejemplo en la función pública ante el contexto económico nacional”.
“Desde el misionerismo, reafirmamos una convicción que guía nuestra forma de hacer política: la responsabilidad con la gente y la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos”, proclaman.
Dicen que decidieron renunciar a este último aumento salarial, “entendiendo que el contexto económico que atraviesa el país exige gestos claros de austeridad y compromiso por parte de quienes ocupamos responsabilidades institucionales”.
“La decisión responde al compromiso asumido con el pueblo misionero, que espera de sus representantes cercanía, empatía y una conducta acorde a las dificultades que atraviesan muchas familias argentinas”, señala. “Creemos que la política debe estar al servicio de la gente, y que ese servicio comienza por dar el ejemplo”, argumentan.
“En tiempos complejos, los representantes públicos debemos actuar con prudencia, responsabilidad y sensibilidad social”, dicen Arce y Rojas Decut y finalizan: “Por eso, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por Misiones con la misma convicción de siempre, sosteniendo una política basada en el ejemplo, la austeridad y la coherencia entre el decir y el hacer”.
Los aumentos
Las autoridades del Senado y los gremios legislativos acordaron el miércoles un aumento acumulativo del 12,5% que impacta en las dietas de los senadores, debido a que están enganchadas a las paritarias de los trabajadores de la Cámara.
Esto es así, por la Resolución 8/24, aprobada por el Senado hace dos años, en una polémica votación que se concretó a mano alzada, que ató las dietas a la paritaria legislativa, donde se negocia el valor del módulo, que es la unidad de medida de los salarios. Según esta normativa, la dieta equivale a 2.500 módulos.
A la dieta hay que sumar otros dos conceptos: los gastos de representación, que equivalen a unos 1.000 módulos; y desarraigo, que equivale a otros 500 módulos y aplica únicamente a los parlamentarios de las provincias.
La posibilidad de los senadores de renunciar individualmente a los aumentos es nueva. Fue incorporada a la normativa del Senado en junio de 2025 por la titular de la Cámara, la vicepresidenta Victoria Villarruel, como consecuencia de las polémicas por incrementos salariales anteriores.
FUENTE Y CREDITO NOTA LAVOZ DE MISIONES
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