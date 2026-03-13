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viernes, 13 de marzo de 2026

NOTICIAS MISIONES : Los senadores del Frente Renovador Carlos Arce y Sonia Rojas Decut renunciaron al aumento DE MAS DE 11 MILLONES

Los senadores del Frente Renovador Neo, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, renunciaron al reciente aumento del 9,4% de la dieta de los parlamentarios, que llevó el salario a poco más de $11 millones.




“Renunciamos al aumento de dieta para honrar nuestro compromiso con los misioneros”, se titula el comunicado difundido por los parlamentarios en el sitio web de la Renovación y las redes sociales.

El pronunciamiento señala que Arce y Rojas Decut “reafirmaron su compromiso con la austeridad y el ejemplo en la función pública ante el contexto económico nacional”.

“Desde el misionerismo, reafirmamos una convicción que guía nuestra forma de hacer política: la responsabilidad con la gente y la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos”, proclaman.

Dicen que decidieron renunciar a este último aumento salarial, “entendiendo que el contexto económico que atraviesa el país exige gestos claros de austeridad y compromiso por parte de quienes ocupamos responsabilidades institucionales”.


“La decisión responde al compromiso asumido con el pueblo misionero, que espera de sus representantes cercanía, empatía y una conducta acorde a las dificultades que atraviesan muchas familias argentinas”, señala. “Creemos que la política debe estar al servicio de la gente, y que ese servicio comienza por dar el ejemplo”, argumentan.

“En tiempos complejos, los representantes públicos debemos actuar con prudencia, responsabilidad y sensibilidad social”, dicen Arce y Rojas Decut y finalizan: “Por eso, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por Misiones con la misma convicción de siempre, sosteniendo una política basada en el ejemplo, la austeridad y la coherencia entre el decir y el hacer”.

Los aumentos
Las autoridades del Senado y los gremios legislativos acordaron el miércoles un aumento acumulativo del 12,5% que impacta en las dietas de los senadores, debido a que están enganchadas a las paritarias de los trabajadores de la Cámara.

Esto es así, por la Resolución 8/24, aprobada por el Senado hace dos años, en una polémica votación que se concretó a mano alzada, que ató las dietas a la paritaria legislativa, donde se negocia el valor del módulo, que es la unidad de medida de los salarios. Según esta normativa, la dieta equivale a 2.500 módulos.

A la dieta hay que sumar otros dos conceptos: los gastos de representación, que equivalen a unos 1.000 módulos; y desarraigo, que equivale a otros 500 módulos y aplica únicamente a los parlamentarios de las provincias.



La posibilidad de los senadores de renunciar individualmente a los aumentos es nueva. Fue incorporada a la normativa del Senado en junio de 2025 por la titular de la Cámara, la vicepresidenta Victoria Villarruel, como consecuencia de las polémicas por incrementos salariales anteriores.



FUENTE Y CREDITO NOTA LAVOZ DE MISIONES 
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