NOTICIAS MISIONES : Fuerte caída del consumo en supermercados - En 2025 los misioneros compraron casi 28% menos que en 2023

El consumo en Misiones atraviesa uno de sus momentos más críticos de los últimos años y funciona como un reflejo directo de las decisiones económicas del Gobierno nacional.



Entre 2023 y 2025, las ventas reales en supermercados de la provincia cayeron un 27,9%, una contracción profunda que evidencia cómo el ajuste fiscal y monetario impulsado desde Nación impacta directamente en los ingresos de los hogares, el poder adquisitivo y el funcionamiento del mercado interno, reduciendo de manera sostenida la capacidad de compra de los misioneros.



El dato surge del último informe elaborado por la consultora Politikon Chaco, que señala que solo en noviembre de 2025 las ventas reales en supermercados misioneros cayeron un 9,8% interanual. A ese retroceso se sumó una contracción mensual del 5,1% respecto de octubre, confirmando que el descenso del consumo no se frenó hacia el cierre del año, sino que continuó profundizándose.



Si bien la facturación nominal alcanzó los $24.860 millones, el crecimiento en pesos corrientes no logra ocultar la pérdida real. Al descontar la inflación, el volumen de productos vendidos sigue en baja. Incluso el indicador ajustado por superficie comercial mostró un descenso del 7,6%, lo que deja en claro que la caída responde a una menor cantidad de compras y no a cambios en la estructura del sector.



La comparación con 2023 resulta contundente: en apenas dos años, Misiones perdió casi tres de cada diez pesos de consumo en supermercados. No se trata de un fenómeno coyuntural, sino de una contracción prolongada, sostenida por salarios que no acompañaron la inflación acumulada y por un mercado interno debilitado por las políticas de ajuste fiscal y monetario impulsadas desde Nación.



Este escenario ya tiene un correlato visible en la economía cotidiana. Comercios con ventas en retroceso, reducción de horarios de atención, achique de personal y un aumento de las consultas por procedimientos preventivos de crisis forman parte del panorama actual. Sectores vinculados al consumo masivo advierten además sobre suspensiones, despidos y un crecimiento de la informalidad laboral.



En el contexto nacional, Misiones se ubicó entre las provincias más afectadas por la caída del consumo en supermercados, solo detrás de La Rioja, Tucumán y Corrientes. Lejos de mostrar señales de recuperación, el desempeño del sector confirma que el ajuste económico tuvo efectos directos sobre los hogares, el comercio y el empleo, con el supermercado como uno de los principales termómetros de la crisis



