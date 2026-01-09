NOTICIAS MISIONES : Grave choque frontal en Campo Viera dejó a dos personas hospitalizadas

Un siniestro vial ocurrido en la tarde de este jueves 8 de enero dejó como saldo dos personas trasladadas al hospital local, tras un choque frontal entre dos vehículos sobre la Ruta Nacional N.º 14, a la altura del kilómetro 898, en jurisdicción de Campo Viera.



El hecho se registró alrededor de las 19:15 horas, cuando por causas que aún se investigan, un Fiat Fastback, que circulaba en sentido Campo Viera–Oberá, habría impactado de frente contra un Ford Ka, que se desplazaba en sentido contrario.



El Fiat era conducido por Alfredo Oscar C., de 37 años, domiciliado en Aristóbulo del Valle. En tanto, el Ford Ka era guiado por Matías Ever Y. de 22 años, domiciliado en el barrio Esperanza de la ciudad de Oberá.



Como consecuencia del violento impacto, ambos rodados terminaron fuera de la cinta asfáltica y sus conductores debieron ser trasladados en ambulancia al hospital local, donde recibieron asistencia médica. Hasta el momento, no se informaron oficialmente la gravedad de las lesiones.



En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de la Mujer de Campo Viera, junto a personal de la División Comando Radioeléctrico y la División Policía Científica de la Unidad Regional II, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.



