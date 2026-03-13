NOTICIAS MISIONES : Ordenan al SOEMP levantar el paro que dejó a Posadas sin recolección de residuos
Paro de municipales: el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria
El Ministerio de Trabajo de la Provincia dictó la conciliación obligatoria y ordenó al SOEMP levantar el paro que dejó a Posadas sin recolección de residuos, exhortando a las partes a retomar el diálogo por el reclamo salarial.
El conflicto salarial que mantiene paralizado el servicio de recolección de residuos en Posadas tuvo un giro este viernes, cuando la cartera laboral resolvió dictar la conciliación obligatoria.
La resolución
El director general de Asuntos Jurídicos del organismo consideró procedente intimar al cese inmediato de la medida de fuerza iniciada por el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEMP), antes de analizar el fondo de la cuestión.
En tal sentido, eel subsecretario de Relaciones Gremiales dispuso que el gremio debe levantar el paro y garantizar el normal funcionamiento de los servicios esenciales, bajo apercibimiento de sanciones.
Exhortación al diálogo
La resolución exhorta a las partes a continuar con el diálogo para encontrar una solución al reclamo salarial. El Ministerio recordó que la prestación de servicios públicos como la recolección de residuos es considerada esencial, por lo que debe asegurarse su continuidad mientras se desarrollan las negociaciones.
Contexto del conflicto
El paro comenzó a la medianoche y dejó a la ciudad sin recolección de residuos. Los trabajadores reclaman un aumento salarial superior al ofrecido por el Ejecutivo municipal, que propuso un incremento de 60 mil pesos en dos tramos, oferta rechazada en asamblea por considerarse insuficiente habida cuenta del contexto inflacionario.
Julieta Lugo, Delegada gremial del área administrativa de Base El Zaimán
Fuente Nota Canal 6
El Ministerio de Trabajo de la Provincia dictó la conciliación obligatoria y ordenó al SOEMP levantar el paro que dejó a Posadas sin recolección de residuos, exhortando a las partes a retomar el diálogo por el reclamo salarial.
El conflicto salarial que mantiene paralizado el servicio de recolección de residuos en Posadas tuvo un giro este viernes, cuando la cartera laboral resolvió dictar la conciliación obligatoria.
La resolución
El director general de Asuntos Jurídicos del organismo consideró procedente intimar al cese inmediato de la medida de fuerza iniciada por el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEMP), antes de analizar el fondo de la cuestión.
En tal sentido, eel subsecretario de Relaciones Gremiales dispuso que el gremio debe levantar el paro y garantizar el normal funcionamiento de los servicios esenciales, bajo apercibimiento de sanciones.
Exhortación al diálogo
La resolución exhorta a las partes a continuar con el diálogo para encontrar una solución al reclamo salarial. El Ministerio recordó que la prestación de servicios públicos como la recolección de residuos es considerada esencial, por lo que debe asegurarse su continuidad mientras se desarrollan las negociaciones.
Contexto del conflicto
El paro comenzó a la medianoche y dejó a la ciudad sin recolección de residuos. Los trabajadores reclaman un aumento salarial superior al ofrecido por el Ejecutivo municipal, que propuso un incremento de 60 mil pesos en dos tramos, oferta rechazada en asamblea por considerarse insuficiente habida cuenta del contexto inflacionario.
Julieta Lugo, Delegada gremial del área administrativa de Base El Zaimán
Fuente Nota Canal 6
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