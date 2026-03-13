NOTICIAS MISIONES : Ordenan al SOEMP levantar el paro que dejó a Posadas sin recolección de residuos

La resolución

El director general de Asuntos Jurídicos del organismo consideró procedente intimar al cese inmediato de la medida de fuerza iniciada por el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEMP), antes de analizar el fondo de la cuestión.

En tal sentido, eel subsecretario de Relaciones Gremiales dispuso que el gremio debe levantar el paro y garantizar el normal funcionamiento de los servicios esenciales, bajo apercibimiento de sanciones.

Exhortación al diálogo



La resolución exhorta a las partes a continuar con el diálogo para encontrar una solución al reclamo salarial. El Ministerio recordó que la prestación de servicios públicos como la recolección de residuos es considerada esencial, por lo que debe asegurarse su continuidad mientras se desarrollan las negociaciones.

Contexto del conflicto



El paro comenzó a la medianoche y dejó a la ciudad sin recolección de residuos. Los trabajadores reclaman un aumento salarial superior al ofrecido por el Ejecutivo municipal, que propuso un incremento de 60 mil pesos en dos tramos, oferta rechazada en asamblea por considerarse insuficiente habida cuenta del contexto inflacionario.

Julieta Lugo, Delegada gremial del área administrativa de Base El Zaimán

Fuente Nota Canal 6