NOTICIAS MISIONES : Despiste vehicular dejó dos personas lesionadas

Un auto perdió el control y despistó hacia la banquina, resultando lesionados sus ocupantes, quienes debieron ser trasladados al hospital local para su atención médica. El siniestro ocurrió en la tarde de este lunes pasado, sobre la ruta nacional 12, en jurisdicción de la localidad de Santo Pipó.



Fuentes policiales indicaron que el despiste se registró a la altura del kilómetro 1.421 de la arteria nacional, donde por causas que se investigan, un Citroën terminó fuera de la calzada.



Como consecuencia del hecho, el conductor, un hombre de 55 años, y su acompañante, una mujer de 52, resultaron lesionados y fueron trasladados al hospital local para la realización de los exámenes médicos correspondientes.



En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría de Santo Pipó, dependiente de la Unidad Regional IX, quienes realizaron las tareas de rigor.



