Daniel Arroyo habló sobre la crisis económica: “Vamos a aumentar la tarjeta Alimentar”

Daniel Arroyo habló sobre la situación que vive la Argentina en medio de la pandemia de coronavirus.















El ministro de Desarrollo analizó el momento que se vive en el país y confirmó que habrá un aumento en la tarjeta Alimentar y será anunciado en los próximos días.

“La tarjeta Alimentar es una tarjeta del banco público que se carga el tercer viernes de cada mes y es para comprar alimentos. Han aumentado fuertemente los alimentos y el costo de ellos es de lo más importante que ha pasado. El objetivo es poder mantener el valor de la compra de cada familia”, comenzó diciendo el funcionario.

En ese sentido, destacó: “En el 2020 logramos cubrir a 20 millones de personas en relación a este tema. Estamos valuándolo pero va a haber un aumento del 50% de la tarjeta Alimentar y lo vamos a anunciar en los próximos días”.

“La mala nutrición desacomoda todo y si un chico come bien va a tener buenas oportunidades. Si come mal, se complica. Antes de la pandemia teníamos 8 millones que tenían asistencia alimentaria y ahora tenemos 11 millones. Tenemos problemas de calidad educacional”, agregó.

Daniel Arroyo y sus objetivos para el 2021 desde su Ministerio

“Tengo tres objetivos para este año. Quiero crear 300 puestos de trabajo, quiero urbanizar 400 barrios y quiero poner en marcha 800 jardines. La pobreza más grande se da en los más chicos en un contexto muy dificil”, manifestó al respecto.

Consultado por la educación, Arroyo expresó: “Es clave que haya clases presenciales. Lo que organiza es la escuela. Hay casas que tienen un solo celular y los padres se lo llevan y el chico queda desconectado. En los comedores, pusimos clases virtuales pero no es lo mismo. Si hay un rebrote vamos a generar estructuras para poder sostener la situación crítica. Si se cierran actividades vamos a tomar medidas excepcionales”.

“Hoy tenemos dos problemas: el costo de los alimentos y que como la gente no le alcanza la plata, se endeuda y termina tomando crédito. El mecanismo de la tarjeta ayuda en esos temas para evitarlo. Vive endeudada la gente hoy en la Argentina”, cerró.