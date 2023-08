Noticias Misiones : Usuarios rehenes - tercer día de paro de colectivos en Misiones

Después de 42 horas sin colectivos continúa la incertidumbre por parte de pasajeros a causa de la medida de fuerza propuesta por choferes de la UTA que reclaman por demoras en el cobro de sus haberes. En los primeros dos días de reclamo, Bencivenga brindó el servicio con normalidad, aunque este jueves podría adherirse al paro.La medida de fuerza que comenzó en la medianoche de este martes, seguirá este jueves y se mantendrá por tiempo indefinido tras no haber acuerdo entre las partes.La huelga afecta a todas las compañías de transporte que no hayan abonado íntegramente lo pactado con los trabajadores, lo que implica que numerosas líneas y rutas de la provincia se ven paralizadas durante el tiempo que dure la medida.La medida de fuerza sería por tiempo indeterminado o hasta que puedan percibir el total de lo adeudado hasta la fecha, según informaron.Ante la problemática y la continuidad del reclamo de los choferes, la UTA no se pronunció al respecto.“La situación es la misma, todavia seguimos esperando que abonen los sueldos correspondientes al mes de Julio. Al no recibir respuestas por parte del gobierno ni de los empresarios, se mantendrá la medida de fuerza”, señalaron fuentes consultadas pór Códigos.Tras la falta respuestas y el malestar de los usuarios, la continuidad del paro de transporte público aceleró la realización de una marcha de protesta, organizada por las comisiones vecinales de la zona metropolitana, con el objetivo de reclamar la urgente intervención de las autoridades en el conflicto que envuelve al Grupo Z con sus empleados y que perjudica a las personas que no cuentan con una red de traslado propia.Dicha marcha tendrá lugar este jueves desde las 10:00 en el Mástil sobre la avenida Uruguay y Mitre.En tanto, la medida que continuará este jueves, en Posadas afectará a la empresa Don Casimiro y Tipoka, y después de 2 días, la empresa Bencivenga se unirá al paro.