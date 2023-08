Noticias Misiones : Varios jugadores se irían de River tras la eliminación de la Libertadores

Con la obtención de la Liga Profesional 2023 en un nivel sobresaliente, el equipo de Núñez se ilusionó con la posibilidad conquistar los torneos siguientes, pero la eliminación en Copa Argentina a manos de Talleres de Córdoba y la reciente del certamen continental, le pusieron fin de forma prematura a sus aspiraciones y solo competirá por la Copa de la Liga 2023.Ante este panorama y el extenso plantel que conforma al conjunto dirigido por Demichelis, el técnico comenzará junto a la dirigencia a delinear una depuración del mismo luego el duro traspié en Brasil.Los dos principales candidatos para irse en este mercado de pases son Lucas Beltrán y Nicolás De La Cruz, dos piezas clave del equipo campeón de la última Liga Profesional: el delantero, además de ser el goleador, logró posicionarse en muchas ocasiones como la única referencia ofensiva del plantel y en los últimos días fue sondeado por Fiorentina, mientras que también sonó en Benfica.En el mismo sentido, el mediocampista uruguayo tiene todas las posibilidades para emigrar. Ya había estado cerca de irse en el último mercado de pases y en este período fue tentado dos veces por el Al Duhail de Qatar que dirige Hernán Crespo y por Flamengo, que no llegó a arreglar con el club de Núñez. Por lo tanto, el jugador que es una de las grandes figuras de River en los últimos años, es probable que continué su carrera en otra entidad.Otro nombre que comenzará a estar en esta lista cada vez con más relevancia es el de Enzo Pérez, que desde hace tiempo parece que no seguiría más allá de diciembre, aunque esta eliminación copera podría acelerar los plazos.El capitán, de 37 años, tiene contrato hasta fin de año y, si bien ya le ofrecieron renovar, nunca respondió a la propuesta y viene evaluando su futuro: en principio, la idea era cumplir con lo pactado y luego ponerse la camiseta de Deportivo Maipú de Mendoza, equipo que actualmente es protagonista de la Primera Nacional, para retirarse en el club que lo formó tal como prometió más de una vez.Por otro lado, Matías Suárez, uno de los mejores del plantel, podría irse, ya que, las lesiones complicaron en demasía sus últimos meses: el futbolista padeció una sinovitis crónica en la rodilla derecha y ya había evaluado su futuro en el verano, algo que volverá a repetirse en esta ventana y crece la ilusión de Belgrano de Córdoba, que hace tiempo busca repatriarlo.En el listado se puede sumar a Leandro González Pírez, el central que más revalorizó el propio Demichelis y hasta llegó a elogiar. Lo cierto es que el zaguero de 31 años está a préstamo hasta diciembre desde Inter Miami, que cuenta con Lionel Messi en su plantel y otras figuras que significan una tentación para cualquier futbolista que añore compartir vestuario con él.No obstante, River tiene la opción de quedarse con el futbolista a cambio de 300 mil dólares, pero no hay que perder de vista que, en esa posición, con la llegada de Ramiro Funes Mori, hoy el plantel tiene muchos nombres.También hay dos casos particulares dentro del listado: uno es el de Franco Armani que, en principio, seguiría en el club, pero, a los 36 años, es un hecho que su futuro es algo que empieza a resonar en la cabeza del futbolista. Incluso, hace unos días su representante Martín Aráoz habló de una posible chance de emigrar a la MLS