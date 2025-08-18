Noticias Misiones

La Realidad Contada Por Sus Protagonistas

CLIMA

El tiempo - Tutiempo.net

Su Publicidad Aqui - Envianos un email- soportevisitasweb@gmail.com

lunes, 18 de agosto de 2025

NOTICIAS MISIONES : Secuestraron 20 vehículos en la Avenida Costanera de Posadas

,
👉Estos operativos tienen como fin garantizar la seguridad vial y prevenir siniestros en la zona. Los test de alcoholemia fueron realizados por agentes municipales, mientras que la Policía demoró a los conductores que circulaban alcoholizados.

FIN DE SEMANA MOVIDO :

Secuestraron 20 vehículos en la Avenida Costanera de Posadas, en el marco de operativos de control realizados junto a la Dirección de Tránsito Municipal. Las infracciones detectadas estuvieron vinculadas a incumplimientos de la Ley Nacional de Tránsito, con la detección de diez conductores que manejaban bajo los efectos del alcohol.

Los procedimientos alcanzaron a 12 automóviles y 8 motocicletas, que fueron retirados de circulación y trasladados al corralón municipal. Allí permanecerán hasta que se realicen las actuaciones correspondientes.








FOTO GENTILEZA

a la/s
Labels: ,

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Comentarios de la entrada (Atom)

Posadas

Contenido

Entradas populares

Pagina de Inicio

Hazme tu página de inicio

ESPONZOR - Publicad

BANNER CONSENTIMIENTO Themonetize

Agregarme a tu favorito

Agrégame a tus favoritos

Espacio disponible

Entradas populares

NoticiasMisiones.com.ar © 2024 - Director: Francisco Pintos - E-Mail: soportevisitasweb@gmail.com - Email: www.noticiasmisiones.com.ar@gmail.com - Todos los derechos reservados.