NOTICIAS MISIONES : Secuestraron 20 vehículos en la Avenida Costanera de Posadas

👉Estos operativos tienen como fin garantizar la seguridad vial y prevenir siniestros en la zona. Los test de alcoholemia fueron realizados por agentes municipales, mientras que la Policía demoró a los conductores que circulaban alcoholizados.

FIN DE SEMANA MOVIDO :





Secuestraron 20 vehículos en la Avenida Costanera de Posadas, en el marco de operativos de control realizados junto a la Dirección de Tránsito Municipal. Las infracciones detectadas estuvieron vinculadas a incumplimientos de la Ley Nacional de Tránsito, con la detección de diez conductores que manejaban bajo los efectos del alcohol.

Los procedimientos alcanzaron a 12 automóviles y 8 motocicletas, que fueron retirados de circulación y trasladados al corralón municipal. Allí permanecerán hasta que se realicen las actuaciones correspondientes.

FOTO GENTILEZA