NOTICIAS MISIONES : Hallaron restos humanos calcinados en una zona rural de Bernardo de Irigoyen

En la tarde de este lunes, en el paraje Juan Manuel de Rosas, ex Granado, de Bernardo de Irigoyen, la Policía constató la presencia de restos humanos en avanzado estado de descomposición y con signos de incineración.



El hallazgo se produjo cerca de las 18:40, tras la denuncia de vecinos que divisaron restos a la vera de un camino vecinal, a unos 12 km de la Ruta Nacional 101. En el lugar, los efectivos encontraron parte de una columna vertebral unida al cráneo, consumida en parte por animales. También había cenizas, ropas, cables y huesos quemados dentro de lo que habría sido una fogata.



Las primeras averiguaciones indicarían que la víctima no sería de la zona. Desde la Unidad Regional XII confirmaron que no existen reportes recientes de personas desaparecidas. El médico policial estimó que se trataría de un hombre de entre 30 y 35 años, basándose en la dentadura, el cabello y la ausencia de signos de vejez. La muerte dataría de aproximadamente una semana atrás.



En el lugar trabajaron Policía Científica, la Bioquímica y el médico policial. Por disposición judicial, los restos fueron trasladados a la morgue de Posadas para autopsia. La Policía mantiene averiguaciones y consultas con otras localidades de la provincia y con Brasil para intentar identificar a la víctima.



