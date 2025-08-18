Noticias Misiones

lunes, 18 de agosto de 2025

NOTICIAS MISIONES : Productor Yerbatero Sanvicentino se Encadenó en Salto Encantado y Amenazó con Prenderse Fuego por Cheques Impagos

Productor Yerbatero Sanvicentino se Encadenó en Salto Encantado y Amenazó con Prenderse Fuego por Cheques Impagos


En la mañana de este lunes, un productor yerbatero de San Vicente protagonizó una dramática protesta en las oficinas de una empresa acopiadora de yerba mate en Salto Encantado.


Se trata de Alejandro Cuz, de 48 años, quien se encadenó en el lugar y amenazó con prenderse fuego si el propietario de la firma no se presentaba a dar respuestas por el pago de cheques rebotados. Según el propio productor, la empresa le adeuda cerca de 2,4 millones de pesos por la entrega de su cosecha del año pasado.

“Me versean y me versean, yo pelé mi trasero en la chacra para cosechar mi yerba, yo quiero lo que es mío, tengo mi hijo enfermo y ya estoy por quedar loco”, expresó Cuz frente a los efectivos policiales que acudieron al lugar para contener la situación.

Tras varias horas de tensión, la protesta culminó cuando el hombre fue trasladado demorado por la Policía. Hasta el momento, no hubo una solución concreta al reclamo.

