NOTICIAS MISIONES : Un motociclista murió tras despistar sobre la ruta provincial 212 en Caraguatay
Un motociclista de 26 años murió este lunes tras un despiste sobre la Ruta Provincial 212, a la altura del kilómetro 16, en jurisdicción de Caraguatay. La víctima fue identificada como Gabriel Rivas y la Justicia dispuso una autopsia mientras se investigan las circunstancias del siniestro.
El hecho fue constatado cerca de las 7:30, cuando efectivos de la Comisaría de Caraguatay, dependiente de la Unidad Regional XV, acudieron al lugar y encontraron al joven tendido sin vida a un costado de la calzada.
A pocos metros se encontraba una motocicleta Beta de 110 cc que, de acuerdo con las primeras averiguaciones, era conducida por Rivas. Los datos preliminares indican que el motociclista habría perdido el control del rodado y despistado por causas que aún se intentan establecer.
En el lugar trabajaron efectivos policiales y el médico policial. El caso fue comunicado al Juzgado interviniente de Puerto Rico, que ordenó la realización de la autopsia para determinar fehacientemente la causa del fallecimiento.
Las actuaciones continúan para reconstruir la mecánica del siniestro y determinar qué provocó el despiste.
El hecho fue constatado cerca de las 7:30, cuando efectivos de la Comisaría de Caraguatay, dependiente de la Unidad Regional XV, acudieron al lugar y encontraron al joven tendido sin vida a un costado de la calzada.
A pocos metros se encontraba una motocicleta Beta de 110 cc que, de acuerdo con las primeras averiguaciones, era conducida por Rivas. Los datos preliminares indican que el motociclista habría perdido el control del rodado y despistado por causas que aún se intentan establecer.
En el lugar trabajaron efectivos policiales y el médico policial. El caso fue comunicado al Juzgado interviniente de Puerto Rico, que ordenó la realización de la autopsia para determinar fehacientemente la causa del fallecimiento.
Las actuaciones continúan para reconstruir la mecánica del siniestro y determinar qué provocó el despiste.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario