NOTICIAS MISIONES : La industria profundizó su crisis: cayó 5% en julio y retrocedió a niveles de los primeros meses de Milei

La producción industrial argentina cayó 5% en julio respecto de junio y registró su mayor retroceso mensual en 16 meses, profundizando el escenario de contracción que atraviesa el sector. El indicador volvió a niveles de mediados de 2024, mientras distintas ramas enfrentan dificultades vinculadas con la debilidad del consumo, el avance de productos importados, el aumento de costos y las condiciones de financiamiento.



